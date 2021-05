Průzkum: Mladí v on-line světě podceňují rizika a jsou tak zranitelnější

Praha - Mladí jsou v on-line světě sebevědomější než senioři, podceňují ale rizika a jsou tak zranitelnější. Téměř třetina z nich přiznala, že u důležitých věcí, jako je například bankovnictví, občas nebo dokonce často leccos potvrdí, aniž by si přečetli, o co jde. Vyplývá to z březnového průzkumu, který pro mBank uskutečnila agentura STEM/MARK.

Výsledky potvrdily v posledním roce nárůst využívání moderních technologií u téměř poloviny populace (46 procent). Největší nárůst byl zaznamenán u mladých (76 procent). Nejčastěji využívané činnosti na internetu (80 procent) tvoří komunikační aktivity (komunikace, sociální sítě), nákupy, sledování informací a správa financí a obsluha bankovního účtu (91 procent).

Právě finance představují velmi citlivou oblast, čehož mnohdy využívají útočníci ve snaze vylákat osobní údaje za účelem odcizení peněz. "Poslední dobou zaznamenáváme zprávy o čím dál vynalézavějších způsobech podvodníků, kteří se snaží využít změny našeho životního stylu pro své nekalé praktiky v on-line prostředí," uvedl ředitel produktové divize mBank pro ČR a Slovensko Martin Podolák.

Mladí se podle průzkumu mnohem lépe než ostatní věkové skupiny orientují v online světě a cítí se v něm bezpečně. Jsou to ale spíše senioři, kteří se dle výzkumu snaží rozšiřovat si obzory (89 procent) u bezpečnostních nástrah. Proti tomu mladí se v ní vzdělávají méně (78 procent). Mladí také deklarovali menší strach. Nástrah se jich bojí 52 procent proti 80 procentům seniorů.

U méně důležitých věcí (např. cookies apod.) se před odkliknutím vždy podrobněji seznámí s obsahem jen čtyři procenta mladých. U těch významnějších (bankovnictví, e-mail, sociální sítě apod.) je pak jejich počet větší: Bez pročtení podmínek nic neodklikne 29 procent. Naproti tomu senioři u podstatnějších záležitostí bez pročtení nic nepotvrzují v 70 procentech. Opatrnější jsou i v případě méně důležitých otázek, kde se s podmínkami obeznámí 23 procent seniorů.

Senioři si u internetového bankovnictví si ve více případech byli vědomi skutečnosti, že by se do něj neměli přihlašovat z veřejné wi-fi a že by si měli kontrolovat, zda je otevíraná stránka zabezpečená (kontrola ikony zámku před webovou adresou). Tuto kontrolu mladí uváděli v 53 procentech, zatímco senioři v 80 procentech.

U mladých bylo překvapivé, že tolik nedbají na bezpečnostní doporučení při nastavování hesel. Jiné heslo pro každý účet má 36 procent mladých, zatímco u seniorů je tento podíl více než dvakrát vyšší (74 procent).

Při výskytu internetových útoků více než třetina mladé generace (35 procent) nevěděla, co má v danou chvíli dělat. Nejčastěji se však obraceli na rodinu (69 procent) a pak na svou banku (36 procent). Senioři odpověděli, že nevědí, co mají dělat, jen v 19 procentech.