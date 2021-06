Průzkum Manpower: Více zaměstnavatelů bude nabírat než propouštět

Praha - Čeští zaměstnavatelé plánují i ve třetím čtvrtletí tohoto roku mnohem více nabírat zaměstnance než propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 705 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma dnes zveřejnila na on-line tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 11 procent zaměstnavatelů, naopak čtyři procenta očekávají snižování jejich počtu. Na 83 procent oslovených firem uvedlo, že během třetího čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus sedm procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus osm procent .

"Rostoucí nezaměstnanost v době pandemie neznamenala pro zaměstnavatele snadnější nábory. Propouštění v gastronomii, službách a administrativních provozech nepřineslo nové uchazeče do průmyslu, zdravotnictví nebo školství. Poptávka firem se stále více míjí s dostupnými uchazeči, protože pandemie zmrazila trh práce. Kdo nemusí, nemění zaměstnání, protože to znamená nejistotu a riziko," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nejsilnější náborové plány předpokládá stavebnictví a zpracovatelský průmysl s čistým indexem plus 13 procent. Pozitivní náborové plány hlásí konečně od začátku pandemie i ubytování a stravování s indexem plus devět procent.

Nejvyšší tempo nárůstu náborů předpokládají velké organizace nad 250 zaměstnanců s čistým indexem plus 26 procent. Mikro a střední zaměstnavatelé budou zvyšovat počet zaměstnanců, ale tempo náboru bude proti předchozímu čtvrtletí již lehce zpomalovat. Mikro organizace hlásí čistý index plus čtyři procenta, střední organizace plus dvě procenta. Malé organizace vykazují mírně pozitivní tempo nárůstu náborů s čistým indexem plus jedno procento.

Silnější náborové plány hlásí Praha a Morava a Slezsko s indexem plus devět procent, Čistý index v Čechách dosahuje plus pěti procent.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy pandemie covid-19 poprvé ovlivnila náborové plány, zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí a oblastí hlásí posílení trhu práce. Náborové prostředí v jedné zemi zůstává beze změny. Nejsilnější trh práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé ve Spojených státech, Tchaj-wanu, Austrálii, Řecku, Irsku a Singapuru, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Argentina, Panama a Jižní Afrika.

Podobně optimistická byla analýza společnosti PwC CEO Survey, do níž se letos v březnu zapojilo 260 ředitelů českých firem. Na 56 procent šéfů počítá s tím, že počet zaměstnanců v nejbližších měsících jejich firma navýší. S poklesem naopak počítá osm procent manažerů. Čeští manažeři jsou tak ve výhledu na zaměstnanost výrazně optimističtější než jejich kolegové v Německu nebo regionu střední a východní Evropy.