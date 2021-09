Průzkum: Letní sezonu kladně hodnotí 58,5 pct hoteliérů

Praha - Letní sezonu podle aktuálního průzkumu vyhledávače ubytování a zážitků Explorio.cz hodnotí 58,5 procenta hoteliérů kladně. Za ekonomickou tragédii léto označily jednotky provozovatelů ubytovacích provozů. Týkalo se to hlavně hotelů v Praze nebo zařízení, která slouží hlavně pro konference a podobné akce. Většina hoteliérů zdražila ještě před začátkem sezony, zbytek to plánuje od příštího roku. Nyní se provozovatelé ubytovacích služeb chystají na tzv. malou sezonu, tedy září a říjen. Marketingovou podporu na toto období připravuje 69 procent hoteliérů. Vyplývá to z průzkumu mezi 250 hotely. Výsledky má ČTK k dispozici.

Výrazně vyšší počet hostů, než který plánovala, měla v letní sezoně podle průzkumu pětina hoteliérů. Obsazeno mělo v červenci 65,5 procenta hotelů, v srpnu polovina. Žádný z hotelů, který odpovídal v průzkumu, se v počtu neobsazených lůžek za prázdninové měsíce nedostal nad 50 procent. S ohledem na původní předpoklady je to podle šéfa vyhledávače Explorio.cz Františka Peterky nad očekávání dobrý výsledek.

Většina majitelů ubytovacích provozů zdražila. Důvodem jsou vyšší ceny energií, investice do zlepšení servisu, ale především náklady na mzdy, které pomáhají udržet kvalitní personál. Hoteliéři se podle průzkumu momentálně více obávají nedostatku pracovníků než další uzávěry kvůli pandemii koronaviru. Mnoho zaměstnanců z gastronomie a hotelnictví odešlo do jiných oborů a nevracejí se. Hotely tak podle Peterky musejí omezovat kapacitu nebo se učí fungovat s minimem personálu.

V rámci příprav na září a říjen se 24 procent hoteliérů snaží zajistit personál a připravuje strategii k přilákání hostů. Patřičný efekt v tzv. malé sezoně podle průzkumu nevidí sedm procent provozovatelů ubytování. Zdůvodňují to tím, že se nenacházejí v oblastech s patřičnou občanskou vybaveností, kterou hosté, kteří nepřijeli za sportem, potřebují.

Majitelé ubytovacích služeb v tuzemsku podle Peterky dlouhé roky podzimní sezonu přehlíželi. Lidé vyráželi především na tzv. eurovíkendy. "Ty však letos pravděpodobně nebudou tak atraktivní kvůli opatřením na letištích a lidé budou zůstávat v Česku," uvedl Peterka.

V Německu jsou podle Peterky týdenní výlety seniorů s vnoučaty po hlavních prázdninách důležitou součástí nabídky téměř každého hotelu. V ČR se to podle něj hoteliéři teprve učí, přestože na tyto typy pobytů jsou zde podle něj skvělé podmínky. Senioři patří navíc k loajální a vracející se klientele, dodal.