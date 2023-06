Průzkum: Letní dovolenou plánuje letos v ČR 61 procent Čechů

Praha - Letní dovolenou plánuje tento rok v České republice strávit 61 procent Čechů, což je o sedm procentních bodů méně než loni. Nejčastěji navštíví Jihočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj. Délku pobytu si Češi proti loňsku zkrátí o 1,5 dne na průměrně 11 dní. Počítají však s vyšší útratou za osobu, a to průměrně s 8363 korunami, když loni to bylo asi 7213 korun. Vyplývá to z průzkumu státní agentury CzechTourism mezi 1000 respondenty, který má ČTK k dispozici. Zhruba 29 procent respondentů v něm uvedlo, že na letní dovolenou letos nemá dostatek peněz.

Do Jihočeského kraje se v létě plánuje vydat 26 procent Čechů, v případě Jihomoravského kraje je to 18 procent a Liberecký kraj si zvolilo 13 procent respondentů. Na dovolené v tuzemsku chtějí Češi nejčastěji odpočívat nebo lehce sportovat, takovou odpověď uvedlo 42 procent z nich. Navštívit kulturní památky se chystá 16 procent dotázaných, lázně pak dvě procenta. Aktivní dovolenou chce v Česku strávit sedm procent respondentů, ukázal průzkum.

Nejvíce letos plánují Češi utratit za ubytování, a to přibližně 3957 korun za osobu, nebo stravování, kde počítají s útratou v průměrné výši 1414 korun. Na kulturu a sport mají Češi vyhrazeno 1013 korun na osobu, informovala agentura CzechTourism. K vytíženým termínům bude podle ní například patřit období kolem červencových státních státků.

"V průměru je ubytování během červencových svátků v celém Česku rezervováno už z 59,80 procenta s predikcí, že obsazenosti nakonec bude 85,07 procenta. Průměrná cena napříč republikou v dané době je aktuálně 2786 korun (za dvoulůžkový pokoj), loni se jednalo o 2237 korun," uvedl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

O ubytováním šetrném k přírodě podle průzkumu v létě uvažuje 44 procent Čechů, 40 procent pak plánuje navštívit turistické atrakce, které podporují udržitelnost. Ekologický způsob dopravy plánuje při dovolené v tuzemsku využít 33 procent respondentů, informovala agentura CzechTourism.