Průzkum: Kolem 60 procent dětí v ČR navštěvuje aspoň jeden kroužek týdně

Praha - Dvě třetiny českých dětí navštěvují alespoň jeden zájmový kroužek týdně. Nejčastěji se jich účastní ve školách nebo sportovních klubech. Přibližně šestinu kroužků pořádají volnočasová střediska a každé desáté dítě navštěvuje i základní uměleckou školu. Za kurz platí rodiče nejčastěji do 2500 korun za jedno pololetí. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost Provident udělala agentura Instant Research. ČTK o tom informoval mediální zástupce společnosti Jakub Růžička. Docházku do většiny kroužků v tomto školním roce komplikovaly karantény kvůli epidemii covidu-19.

Zjištění ukázala, že alespoň na jeden kroužek chodí v Česku kolem 60 procent dětí. Kolem 39,5 procenta se jich účastní volnočasových aktivit ve škole. Výhodou těchto kroužků je to, že lektor si může vyzvednout děti ve školní družině, a rodiče je tak nemusí vodit nikam jinam. "Velkým pozitivem je také nižší cena školních kroužků oproti komerčním provozovatelům. Zájem o kroužky proto stabilně roste a na mnoha školách převyšuje jejich možnosti," uvedla ředitelka Základní školy a mateřské školy Líšnice Alena Fialová.

Co se týče počtu kroužků, polovina českých dětí navštěvuje podle průzkumu jeden až dva. Nejaktivnější děti jsou v Karlovarském kraji, kde jich 19,2 procenta chodí na víc než dva kroužky týdně. Naopak v Moravskoslezském kraji se většího množství kroužků účastní jen 2,1 procenta dívek a chlapců.

Kromě školy dochází 37,5 procent dětí také na kroužky do sportovního klubu. Tyto aktivity jsou zvlášť oblíbené v Pardubickém kraji, kde se jich účastní skoro polovina dětí. Okolo 16 procent kroužků v ČR pak pořádají dětské domy a mládeže.

Do základní umělecké školy (ZUŠ) dochází každé desáté dítě v Česku. Situace v jednotlivých krajích se v tomto ohledu však velmi liší, ukázal průzkum. Například ve Zlínském kraji navštěvuje ZUŠ kolem 39 procent dětí, zatímco v Moravskoslezském kraji pět procent. "Tam naopak vítězí sportovní aktivity, které navštěvuje 40 procent dětí," sdělil Růžička.

Rodiče utratí podle průzkumu za volnočasové aktivity pro dítě na jedno pololetí nejčastěji do 2500 korun. Částku mezi 1001 a 2500 korun jich uvedla třetina, od 2501 do 5000 korun čtvrtina.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že v 69 procentech rodin se v tomto školním roce počet kroužků nezměnil proti období před vypuknutím epidemie. Odchodit všechny hodiny se bez potíží podařilo jen třetině dětí. Někde se výuka v době karantén konala na dálku, jinde vůbec. "Téměř čtvrtině rodičů nebyly vráceny žádné peníze ani nabídnuty náhradní hodiny. Tento trend byl nejsilnější v Plzeňském kraji, kde postihl 39 procent dotázaných,“ doplnila mluvčí společnosti Provident Kateřina Jarošová.

Průzkumu se zúčastnilo zhruba 800 rodičů.