Praha - Každý třetí Čech se přitom zadlužuje rizikově. Zkušenost s nákupem zboží nebo služeb na úvěr má v Česku 60 procent lidí. Většina z nich (65 procent) úvěr k dnešnímu dni stále splácí. Vyplývá to z průzkumu zaměřeného na postoje a chování obyvatel v souvislosti s nákupem na úvěr a splátky. Průzkum pro Českou bankovní asociaci uskutečnila agentura SC&C v únoru mezi 1028 respondenty.

Češi se většinou shodují v tom, že jejich zadlužení je bezpečné, pokud celkové měsíční splátky nepřesáhnou pětinu jejich čistého měsíčního příjmu, a také na tom, že by svou platební neschopnost řešili jednáním o odkladu splátek či konsolidací. Naprostá většina Čechů by si současně nikdy nepůjčila na zážitek či dovolenou (82 procent).

"Průzkum odhalil zajímavý rozdíl mezi přístupem těch, co již zkušenost s půjčkou mají, ve srovnání s těmi, kteří si podle svého prohlášení v životě nepůjčili. První skupina inklinuje jasně k tomu půjčit si na věci, které pro ty 'nezkušené' téměř nepřicházejí v úvahu. Je tomu tak například u spotřební elektroniky či bílého zboží," uvedla gestorka ČBA Helena Brychová.

Průzkum se zaměřil na výpočet tzv. indexu rizikového zadlužování, který hodnotí spotřebitele z hlediska výskytu rizikových faktorů, jako je například ochota krýt splátky další půjčkou či vyšší počet aktuálních půjček. Index, který vychází z přepočtu na celou dospělou populaci, se proti minulému roku zhoršil na dvacet procent z loňských 18 procent. "Rizikové zadlužení se tedy týká pětiny, tj. 1,58 milionu dospělých Čechů," dodala ředitelka výzkumu SC&C Jana Hamanová.

Lidé, kteří mají tendenci se rizikově zadlužovat, charakterizuje zejména to, že jde o mladé lidi (18 až 34 let) a respondenty s nižším vzděláním, kteří si často berou úvěry od více poskytovatelů. Z této skupiny by si třetina neváhala vzít půjčku na splátku předchozího úvěru. Úvěr si nejčastěji berou na nákup spotřební elektroniky či automobilu nebo motocyklu.

"Lidé se dívají na svou budoucí schopnost splácet optimisticky a nebojí se zadlužovat, což velice pravděpodobně souvisí s aktuálním vývojem ekonomiky provázeným mimo jiné například růstem mezd," vysvětlila důvody přetrvávajícího zadlužování Čechů Helena Brychová. Podle průzkumu se 69 procent dotazovaných neobává neschopnosti úvěry splatit.

Převažujícím důvodem pro nákup zboží či služby na úvěr je v 49 procentech nedostatek hotovosti. Dále jde o neochotu čekat a peníze si našetřit (15 procent) nebo aktuální výhodná akce na splátky s nulovým či nízkým úrokem (14 procent). Hotovost postrádají především mladí a lidé s nižším vzděláním, slevové akce lákají hlavně muže.

V mladším věku se nejčastěji lidé zadlužují kvůli spotřební elektronice, lidé ve středním věku si častěji berou půjčky na nákladnější věci, jako je auto. To je společně se spotřební elektronikou, rekonstrukcí bytu či elektrem nejčastějším účelem nákupu na úvěr. Na druhou stranu, Češi obecně tvrdí, že by si na splátku jiné půjčky nepůjčili (87 procent).