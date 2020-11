Průzkum: Jídelny a fast foody ročně vyhodí desetitisíce tun jídla

Praha - V závodních jídelnách, menzách, kantýnách a fast foodech se vyhodí až 27.000 tun jídla ročně. Vyplývá to z projektu na kterém spolupracovalo Technologické centrum (TC) Akademie věd ČR, společnost Median, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a iniciativa Zachraň jídlo. Výzkum trval dva roky, výsledky a tipy jak plýtvání snížit shrnuje brožura a motivační plakát pro restaurace. O výsledcích průzkumu dnes ČTK informovala Petra Čížková z iniciativy Zachraň jídlo.

"V České republice doposud neexistovala souhrnná data o tom, kolik potravin se vyhodí v provozech veřejného stravování. Během dvou let se nám podařilo shromáždit jak reálná čísla z terénního měření, tak i příčiny plýtvání a doporučení, jak snížit množství znehodnocených potravin," uvedla Lenka Hebáková z TC.

Podle průzkumu se denně v těchto provozech vyhodí až 45 kilogramů hotového jídla a zbytků. Na 56 procent jídla přijde nazmar v kuchyni, 30 procent tvoří zbytky na talířích strávníků a 14 procent hotové, nevydané jídlo.

"Důvodů, proč se v provozech plýtvá, je mnoho. Vliv má kvalita surovin, personál, velikost porcí, hygienické požadavky i poptávka strávníků," uvedla Barbora Kebová, vedoucí výzkumu v Zachraň jídlo.

Ačkoliv jsou mezi provozy rozdíly, snížení plýtvání by ekonomicky prospělo všem. Podle autorů výzkumu by jídelny mohly ušetřit díky úpravám objednávkového systému i velikosti porcí. Fast foody by pak měly přehodnotit přísné firemní standardy pro kvalitu jídla. V jednom z fast foodů, zahrnutého do průzkumu, například hranolky skončily v koši, pokud se do sedmi minut od usmažení nedostaly k zákazníkovi. Právě pro tyto provozy vznikl motivační plakát s 12 tipy proti plýtvání.

Příručka se pak mimo jiné věnuje tématu možnosti darovat nevydané pokrmy potřebným. "Přebytky vznikají především ve výdeji a v malém procentu v kuchyni. Jde většinou o hotové pokrmy, které podléhají přísným hygienickým normám. Ty mohou hrát v jejich dalším využití klíčovou roli, neboť pro řadu provozů může být jejich splnění velmi obtížné," uvedla Kebová. Podle ní výzkum ukázal, že množství těchto pokrmů se značně liší dle charakteru provozovny, naměřeno bylo 1,8 až 24,9 kg odpadu na provozovnu denně.

Iniciativa Zachraň jídlo cílí na odstranění bariér pro darování potravin. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v programu ÉTA.