Průzkum: Dvě třetiny Čechů by se nechaly naočkovat kvůli práci

Praha - Téměř dvě třetiny českých zaměstnanců by byly ochotny se naočkovat proti covid-19, pokud by to bylo nutné kvůli jejich práci. Více než třetina pak věří, že díky očkování bude mít více pracovních příležitostí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad.

Některé společnosti motivují své lidi k očkování nabídkou nejrůznějších benefitů, například finančních bonusů nebo volna navíc. Na 31 procent zaměstnanců chce pracovat ze svých domácích kanceláří, dokud nebude v jejich firmě větší proočkovanost, a tudíž bezpečí.

Na 11 procent českých zaměstnanců uvádí, že jim jejich zaměstnavatel očkování aktivně doporučuje. Cílem je dostat provoz do normálu a vyhnout se dalším případným karanténám a lockdownům. Část zaměstnavatelů naopak k této otázce zaujímá zcela neutrální postoj.

"Očkování je aktuálně nejsnazším způsobem, jak vrátit provoz firem do normálu a postavit ekonomiku opět pevně na nohy. Kromě obav z nedostatku personálních kapacit vlivem nařízených karantén by se při dostatečné proočkovanosti zaměstnanců mohly firmy zbavit i logisticky a finančně náročného testování," uvedl ředitel české pobočky Randstadu Jacek Kowalak.

K očkování zaměstnavatelé v ČR motivují zhruba pětinu zaměstnanců. V mezinárodním srovnání jde však o podprůměrný podíl, globální průměr činí 46 procent. Ti, kteří však již ze strany zaměstnavatele motivováni jsou, mohou v případě očkování dostat například finanční příspěvek několika tisíc korun nebo získat v den očkování placené volno k potřebnému odpočinku a rekonvalescenci.

Očkování se stane pro firmy ještě diskutovanějším tématem ve chvíli, kdy se část zaměstnanců vrátí z home office do kanceláří. I když práce z domova zatím stále převažuje, budou muset zaměstnavatelé v budoucnu dbát na potřeby a obavy svých zaměstnanců. Až 37 procent pracovníků totiž prohlašuje, že se v kanceláři nebudou cítit bezpečně, dokud nebudou očkováni ostatní v jejich okolí. Dalších 31 procent respondentů uvádí, že by raději pokračovali v práci z domova, dokud nedojde k širší distribuci vakcín.

Minimální velikost průzkumu je 800 respondentů. Dotazování pro tuto první vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2021 se uskutečnilo v období od 15. února do 8. března 2021.