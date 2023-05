Průzkum: Dobrý manažer by měl podle poloviny Čechů hlavně umět komunikovat

Praha - Mezi kvality dobrého manažera by měly podle poloviny Čechů patřit výborné komunikační dovednosti. Přibližně 42 procent Čechů si myslí, že by lidé na této pozici měli být zodpovědní a 33 procent, že by měli být experty ve svém oboru. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož výsledky dnes na tiskové konferenci představila Česká manažerská asociace. Nejrespektovanější profesi mají podle něj lékaři, následují soudci a právníci. Manažeři ze 14 sledovaných povolání obsadili osmé místo, zjistil průzkum.

"Pod manažerem si někdo představí přepracovaného muže ve fialovém saku, někdo vedoucí v prodejně, jiný pracovníka v agentuře a někdo leadera a vizionáře. Bez toho, abychom chápali, co tato profese obnáší, se ale v managementu v Česku nemůžeme posunout dál,” řekl výkonný ředitel České manažerské asociace Ivo Gajdoš.

Mít výborné komunikační dovednosti je důležité i podle 48 procent dotázaných manažerů. Asi 47 procent zvolilo schopnost vést a 33 procent zodpovědnost. Experty v oboru by manažeři měli být podle 19 procent z nich. Umění dělat kompromisy mezi kvality zařadila desetina respondentů, kreativitu osm procent. Za nejméně důležitou vlastnost označili samotní manažeři i česká populace solidaritu, vyplývá z průzkumu.

"Jsou to právě manažeři, kteří posouvají firmy dále a svými rozhodnutími z nich mohou vytvořit mimořádné společnosti nebo je i naopak kvůli nedostatečným inovacím nechají skomírat," uvedl Gajdoš. V práci manažeři podle průzkumu denně stráví asi 9,3 hodiny. Více než dvě třetiny manažerů uvedly, že se společnostem, ve kterých jsou zaměstnaní, daří dobře. Téměř čtvrtina pak označila fungování firmy za velmi dobré.

Růstu manažerské profese by v budoucnosti pomohla především vyšší úroveň vzdělávání nebo širší možnosti praxe v zahraničí, zjistil průzkum. Asi 51 procent manažerů pak označilo za důležité užívat i nadále "selský" rozum a 40 procent by si přálo, aby předávání zkušeností mezi současnou a předchozí generací manažerů bylo intenzivnější.

"Tyto výsledky ukazují, že jen málo lidí momentálně vykonávající manažerskou pozici považuje sledování moderních trendů a znalost managementu ve světě za klíčové. Přitom rozvoj oboru je vedle průběžného vzdělávání na prvním místě skoro v každé profesi," dodal Gajdoš. Nejméně respektované povolání mají podle průzkumu politici, poslanci a novináři.

Průzkum se uskutečnil letos v březnu, zúčastnilo se ho 128 zástupců manažerské profese a 1013 Čechů z řad neodborné veřejnosti.

Česká manažerská asociace pravidelně vyhlašuje soutěž Manažer roku. Loni ji vyhráli Jan Lát z české slévárenské a strojírenské firmy Beneš a Lát a Diana Rádl Rogerová, která působila ve společnosti Deloitte ČR. Výsledky letošního 30. ročníku, jehož tématem je inovace a využívání technologií, se vyhlásí 20. září ve Slovanském domě v Praze. Kandidáty je možné nominovat do června.