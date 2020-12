Průzkum: Do ciziny s Erasmem vyjela na podzim půlka přihlášených

Praha - Na zahraniční pobyt s evropským programem Erasmus vyjela v zimním semestru polovina přihlášených studentů vysokých a vyšších odborných škol. Třetina studentů pobyt zrušila a zbytek jej přesunul na později. Do ČR ze zahraničí přijelo 74 procent přijatých cizinců. Vyplývá to z průzkumu Domu zahraniční spolupráce (DZS), který funguje jako národní agentura programu Erasmus v Česku. Průzkum se konal v říjnu a listopadu na 48 vysokých a vyšších odborných školách. ČTK to sdělila mluvčí DZS Lucie Durcová.

Průzkum podle ní ukázal, že studium s běžnou výukou v zahraničí zahájilo 35 procent studentů, kteří se na tento semestr přihlásili do programu Erasmus. "Dalších 13 procent přihlášených vyjelo do zahraničí a zahájilo studium on-line. Desítky studentů zvolily možnost absolvovat zahraniční studium on-line z České republiky," uvedla Durcová.

Celkem 17 procent studentů přijatých k výjezdu se rozhodlo přeložit jej na později, zrušení cesty zvolilo 35 procent z nich. "Rozhodnutí mobilitu nerealizovat učinili ve většině případů sami studenti. Případů, kdy byl příjem studentů přerušen ze strany zahraniční univerzity, bylo méně," napsala mluvčí v tiskové zprávě.

Přibližně 3000 cizinců, kteří v tomto semestru přijeli na Erasmus do ČR, podle ní studovalo stejně jako čeští vysokoškoláci on-line. K dispozici měli cizinci ubytování na kolejích, většina z nich mohla podle Durcové vyžívat také například možnosti výpůjček z knihovny či individuální konzultace s přednášejícími.

Pokles počtu realizovaných výjezdů je podle ní patrný zejména u oborů, jejichž součástí je praktická výuka, kterou je obtížné nahradit on-line formou. "Jedná se například o některé umělecké obory, nebo obory Univerzity obrany," sdělila.

Při studiu v zahraničí mají stejný nárok na stipendium ti, kdo studují on-line, jako ti, kdo mají standardní výuku, uvedl vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit DZS Roman Klepetko. Při distanční výuce z ČR ale nárok na stipendium pro české studenty nevzniká. S možností distanční výuky při pobytu v zahraničí se počítá i v novém programovém období Erasmus, které začne s rokem 2021, doplnila Durcová.

V uplynulých letech se podle údajů DZS zúčastnilo zahraničních pobytů a stáží každoročně kolem 8000 vysokoškolských studentů a dalších 2000 zaměstnanců vysokých škol. Od roku 1998 se do programu Erasmus zapojilo 315.000 Čechů. Kromě vysokoškoláků to byli například žáci středních i základních škol, učitelé, trenéři či řemeslníci.