Průzkum: Čtvrtina Čechů pravidelně nakupuje v cizině, nejčastěji v Polsku

Praha - Zhruba čtvrtina Čechů pravidelně jezdí na nákupy do zahraničí, a to i několikrát týdně. Dalších 22 procent tam nakupuje nahodile, maximálně dvakrát do roka. Nejčastěji lidé směřují do Polska, druhé nejoblíbenější je v tomto ohledu Německo. Většinou si čeští zákazníci vozí ze sousedních zemí čerstvé a trvanlivé potraviny a rovněž se zásobují tamním masem, uzeninami a lahůdkami. Průměrná hodnota jednoho přeshraničního nákupu je 2829 korun. Vyplynulo to z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků ČR (AMSP) provedla agentura Ipsos mezi 3047 respondenty ve věku 18 až 65 let z celého Česka.

Naprostou většinu nákupů ze zahraničí podle průzkumu tvoří potraviny, zbytek jsou paliva, drogerie, tabák nebo alkohol. Konkrétně potraviny kupuje 69 procent Čechů, kteří vyráží za nákupy do zahraničí. Tři pětiny těchto dotázaných si ze zahraničí vozí i trvanlivé a mražené potraviny a drogerii a kosmetiku, více než polovina také uzeniny a lahůdky. Pohonné hmoty jsou důvodem zahraničních nákupů pro čtvrtinu Čechů. Nejméně lidí, desetina, jezdí do sousedních zemí pro léky, případně zboží určené pro zvířecí mazlíčky nebo děti.

Drogerii si Češi vozí hlavně z Německa a z Polska maso, pohonné hmoty a cigarety. Alkohol ve větší míře kupují hlavně na Slovensku a v Rakousku.

V Polsku alespoň párkrát do roka nakoupí 29 procent českých spotřebitelů. V německých obchodech se zásobuje 19 procent, v rakouských pět procent a ve slovenských tři procenta občanů ČR.

Podle zástupců AMSP Česko těmito nákupy přichází jen na DPH a spotřební dani o více než deset miliard Kč ročně. Reálný dopad do státního rozpočtu je ale výrazně vyšší vzhledem k nižšímu výběru korporátní daně, ale i odvodů a daní českých zaměstnanců, uvedli.

Ipsos provedl průzkum o přeshraničních nákupech českých domácností letos od 22. do 27. března.