Průzkum: Češi nejméně ze zemí EU podporují spojení práva a fondů

Brusel - Více než tři čtvrtiny obyvatel zemí Evropské unie podporují myšlenku, aby unijní instituce spojily čerpání společných peněz s dodržováním principů právního státu. Nejnižší podporu ze všech států má tato podmíněnost u Čechů. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil Evropský parlament. Většina obyvatel unijních zemí si podle sondáže provedené společností Kantar myslí, že by "sedmadvacítka" měla mít v době hospodářské krize způsobené covidem-19 ve společném rozpočtu více peněz.

Evropský parlament v současnosti vyjednává s členskými státy o tom, zda a jak bude spojeno čerpání z budoucího sedmiletého rozpočtu a fondu pokrizové obnovy ekonomik s dodržováním principů demokracie a právního státu. Europoslanci usilují o co nejpřísnější podmíněnost, zatímco velká část členských zemí je pro volnější verzi. Maďarsko a Polsko, s nimiž vedou unijní orgány řízení kvůli porušování evropských hodnot, naproti tomu hrozí vetem celého balíku o objemu přes 1,8 bilionu eur (více než 50 bilionů korun), pokud podmínka zcela nezmizí.

Podle vůbec prvního průzkumu, který si EP nechal na toto téma vypracovat, spojení hodnot a peněz podporuje celkově 77 procent obyvatel EU. V každé z unijních zemí včetně Maďarska a Polska je pro nejméně 70 procent. Výjimku tvoří pouze Česko, kde je "určitě či spíše pro" 59 procent lidí.

Online průzkum se uskutečnil v unijních státech na přelomu září a října na vzorku téměř 25.000 lidí. Mírná většina - 54 procent - respondentů souhlasí s názorem, že by EU měla mít větší společný rozpočet na dobu, kdy se bude vyrovnávat s následky pandemie. Více než dvoutřetinovou podporu má tento postoj v jihoevropských státech nejvíce zasažených jarní vlnou pandemie. Naopak ve státech tradičně vyznávajících přísnější fiskální přístup, jako je Rakousko, Nizozemsko a skandinávské země, by bylo pro posílání dalších peněz do unijní kasy pouze okolo třetiny lidí. V Česku je poměr mezi zastánci a odpůrci zvětšování rozpočtu EU podle průzkumu zcela vyrovnaný.