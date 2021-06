Průzkum: Češi mají kola v průměru za 16.000 Kč, půlka lidí jezdí na horském kole

Praha - Češi podle průzkumu společnosti bikero.cz vlastní jízdní kola v průměrné hodnotě 16.000 korun. Kolo do deseti tisíc korun si pořídilo 51 procent českých cyklistů, ale zhruba každý dvacátý sportovec za kolo zaplatil přes 60.000 korun. Nejoblíbenější jsou horská kola, na kterých jezdí polovina lidí. Průměrné stáří kola je osm let. Alespoň jednou týdně na kolo vyrazí tři čtvrtiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu pro bikero.cz, který zpracovala agentura Perfect Crowd. Výsledky má ČTK k dispozici.

Trekingové kolo doma má čtvrtina českých cyklistů, 16 procent lidí vlastní silniční kolo. Na kole mladším pěti let jezdí 52 procent Čechů. Denně nebo téměř denně na kolo vyráží 11 procent lidí, 34 procent Čechů si jízdu na kole dopřává několikrát týdně, 29 procent respondentů na kolo sedne zhruba jednou za týden. Průzkum se uskutečnil letos na jaře a zaměřil se na populaci, která alespoň jednou za čtvrt roku jezdí na kole. Zúčastnilo se ho 506 respondentů.

Policejní statistiky ukázaly, že loni škody z krádeží jízdních kol a elektrokol meziročně vzrostly o 25 procent a dosáhly přibližně 135 milionů korun. Policie evidovala 5258 odcizených bicyklů, o rok dříve 5106. Do statistik se ale započítávají pouze nahlášené případy, ve skutečnosti tak může být krádeží mnohem více. Policie dokáže objasnit pětinu krádeží.

Na dnešek připadá Světový den jízdního kola. Při této příležitosti se v hlavním městě od 18:00 uskuteční cyklojízda začínající v Centrálním parku na Pankráci. Zúčastní se jí i zástupci centra OSN v Praze a zaměstnanci a velvyslanci devíti ambasád v Praze.