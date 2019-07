Průzkum: Alespoň jednou měsíčně sportuje 70 procent Čechů

Praha - Alespoň jednou měsíčně sportuje 70 procent Čechů, minimálně jednou týdně se sportu věnuje 53 procent lidí. Pravidelnému pohybu s frekvencí alespoň třikrát do týdne či více se oddává 22 procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu společnosti MultiSport Benefit.

Nejoblíbenější sportovní disciplínou je u Čechů turistika se 48 procenty. Druhé místo představuje cyklistika, kterou favorizuje 40 procent lidí. Pomyslný bronz představuje plavání, které preferuje 36 procent dotazovaných. Na čtvrtém místě skončil běh, který má rádo 24 procent respondentů. In-line bruslení si oblíbilo 14 procent Čechů. O šesté a sedmé místo se dělí zimní sporty spolu s jógou a pilates, kterým dává přednost shodně 11 procent respondentů.

Z kolektivních sportů pak mají Češi nejraději fotbal. Co se sportovišť týče, nejvíce jsou navštěvovány bazény a koupaliště. V uplynulých 12 měsících si v bazéně bylo zaplavat 62 procent respondentů. Ze sportovišť jsou také oblíbené tělocvičny a sportovní haly, kam zavítalo 37 procent sportovců, a fitness centra. Do nich se přišlo vypotit 22 procent dotazovaných.

Sportovní aktivita nepřekvapivě klesá s věkem. Z dotázaných mladších 25 let nejméně jednou měsíčně sportuje 92 procent, zatímco ve věkové kategorii 25 až 44 let se sportovně vyžívá 75 procent respondentů a od 55 let věku přibližně polovina dotázaných. Muži se sportu věnují častěji, alespoň jednou měsíčně 72 procent proti 67 procentům žen. Nejvyšší podíl sportujících je mezi lidmi, kteří se věnují duševní práci (80 procent), a vysokoškoláky (82 procent).

Pouze 13 procent dotazovaných považuje svůj styl života za zdravý. "Sice jen malé procento považuje svůj životní styl za zdravý, přesto se poměrně značná část lidí sportovat snaží. Češi se chtějí cítit lépe. Za poslední dva roky se zvýšil počet uživatelů karet MultiSport o 60 procent," uvedl výkonný partner v MultiSportu Marián Škripecký.

Průzkum provedla společnost NMS Research na reprezentativním vzorku bezmála 1000 Čechů.