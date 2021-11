Průzkum: Alespoň jeden spořicí účet má 61 procent Čechů starších 26 let

Praha - Alespoň jeden spořicí účet má 61 procent Čechů starších 26 let. Téměř polovina z nich si na něj uložila desítky tisíc korun, mezi 100.000 až 500.000 korun to bylo 43 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumů, které si na přelomu října a listopadu nechala zpracovat Expobank CZ v aplikaci Instant Research mezi více než tisícovkou respondentů.

Celkem tři ze čtyř respondentů upřednostní spořicí účet s úrokovou sazbou bez podmínek před tím s ještě lepší sazbou, zato s podmínkami. Roční úrokovou sazbu nad dvě procenta ročně by chtělo u svého spořicího účtu 31 procent respondentů, 45 procent klientů žádá dokonce více než tři procenta.

Více než 60 procent dotázaných z řad majitelů spořicích účtů má jeden takový účet, 25 procent dva a skoro 14 procent klientů tři nebo více. Lidé na ně především převádějí volné peníze z běžného účtu bez konkrétního účelu, takových je téměř 38 procent.

"Zhruba čtvrtina Čechů využívá účet s úročením vkladu hlavně ke spoření na plánované větší výdaje, třeba výměny domácích spotřebičů nebo dovolenou. Podobně vysoký počet klientů má spořicí účet jako finanční rezervu. Oba případy svědčí o zvyšujícím se zodpovědném přístupu k osobním financím,“ komentoval data Radek Lišák.

Jak uvádí Česká bankovní asociace, vklady obyvatel v bankách v korunách i cizí měně překonaly za srpen i září 2021 hranici tří bilionů korun. V září podle bankovní statistiky sestavované Českou národní bankou vklady dále stouply proti srpnu o téměř 10,6 miliardy korun.

Banky v posledních dnech začaly zvyšovat úročení spořicích účtů, které již v některých bankách přesahuje dvě procenta. Meziroční inflace ale v říjnu meziročně stoupla o 5,8 procenta, nejvíce od října 2008. Vklady v bankách tak stále ztrácejí na hodnotě.