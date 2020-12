Průvod v Praze připomněl Václava Havla, lidé nesli srdce

Praha - Prahou dnes prošel průvod, který připomněl bývalého prezidenta Václava Havla. Účastníci akce Srdce na Hrad si pak na Hradčanském náměstí vyslechli projevy několika osobností. Havel zemřel před devíti lety ve věku 75 let. Průvod se konal pošesté.

Desítky lidí se před šestou večerní sešly u budovy Národního divadla. Někteří si přinesli papírová či kovová srdce, další měli například Havlovu fotografii. Průvod vedli textař a publicista Michal Horáček s hudebníkem a bývalým politikem Michaelem Kocábem, i oni společně nesli srdce, tedy symbol, který byl s Havlem spojen. Lidé prošli přes Smetanovo nábřeží, Karlův most a Malostranské náměstí až na Hradčanské náměstí. Někteří skandovali Havlovo jméno a těsně před cílem začali zvonit klíči.

Hosté pak promluvili u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Socioložka Jiřina Šiklová uvedla, že je ráda, že Havla zažila, znala a že dal "image" České republice. Připomněla, že když v 90. letech cestovala, tak když řekla, že je z Československa, lidi napadla Praha a Havel.

"Tak jsem si říkala: 'No, to je dobrý'." Byla jsem ráda, že k této republice patřím. A také jsem byla ráda, že on byl tím prvním naším znovu tedy prezidentem," poznamenala socioložka. Míní, že pokud by dnes Havel žil, tak by zřejmě prezidentem nebyl, protože by neměl zájem přizpůsobovat se politickým stranám, které se tak málo liší ve svých programech a které mezi sebou neustále o něco soutěží. Míní, že byl "ideální prezident" na převzetí moci.

Kocáb mimo jiné řekl, že Havel během svého prezidentského období připomínal hodnoty svobody, nezávislosti a pravdy. Zdůraznil, že je třeba udělat maximum pro to, aby byly udrženy.

"Stojíme tady pod sochou Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta, a ve 30. letech byl přijat takový zákon zvláštní, který zní: 'Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.' Já si myslím, že úplně stejným právem a stejnou pravdou by bylo, kdyby Parlament přijal takový krátký zákon: 'Václav Havel zasloužil se o stát.' Myslím si, že by to bylo hodně dobrý," prohlásil pak Horáček. Podotkl, že na něj nejvíc zapůsobila Havlova statečnost, kterou vidí jako inspiraci. Dodal, že důležitější než zákon je, aby se scházeli lidé, kteří jsou vděční za to, že se "Havel choval statečně a inspiroval nás", a to ve svobodném státě.

Později promluvil také kněz Ladislav Heryán a byl přednesen i sepsaný projev právničky, básnířky a někdejší disidentky Lenky Marečkové, která kdysi pracovala v Kanceláři prezidenta republiky. Marečková v textu na Havla zavzpomínala, i ona zdůraznila potřebu hodnot. Akce se nemohla zúčastnit kvůli nemoci.

Průvod Srdce na Hrad se letos konal pošesté. V Praze dnes lidé na Havla zavzpomínali také například na Jungmannově náměstí, kde vzniklo srdce ze svíček. Večer se za Havla konala mše v kostele Panny Marie Sněžné.

Předseda Senátu při pietě zdůraznil význam Havlových hodnot

Je třeba hlásit se k hodnotám, které ctil prezident Václav Havel. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) to řekl novinářům při pietě u hrobky Havlových na vinohradském hřbitově v Praze. Podotkl také, že přemýšlí nad tím, co by Havel řekl na to, že byl dnes za pomoci hlasů komunistů schválen státní rozpočet. Havel zemřel před devíti lety ve věku 75 let na své chalupě na Hrádečku nedaleko Trutnova.

"Já teda musím říci, že, co mě napadlo, je, co by tomu dneska Václav Havel řekl, že před chvílí byl za pomoci hlasů komunistů schválený státní rozpočet. To mě napadlo jako první. Omlouvám se, že to tak upřímně říkám," uvedl Vystrčil. Později dodal, že ho to však nepřekvapilo.

Politik na hřbitov dorazil spolu s místopředsedou horní komory Jiřím Růžičkou z klubu STAN, místopředsedkyní Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL) a předsedkyní senátorského klubu lidovců Šárkou Jelínkovou.

Vystrčil podotkl, že politici přišli nejen, aby vyjádřili individuální poctu, ale i vyjádřili vůli "naprosté většiny Senátu".

"Je velká škoda, že se nedokážeme k těm jeho (Havlovým) hodnotám dostatečně hlásit. A že dáváme přednost té hmotě a těm penězům před hodnotami. Dlouhodobě se to vždycky Česku nevyplatilo. Takže doufám, že tentokrát třeba i díky českému Senátu tomu tak nebude," konstatoval Vystrčil. Šéf Senátu řekl, že se s Havlem nikdy přímo nesetkal, jen si kdysi podali ruku. Politik také zdůraznil, že měl Havla rád.

Sněmovna dnes schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Pro rozpočet hlasovala i KSČM, která svoji podporu podmiňovala odebráním deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Sněmovna tento přesun v dílčím hlasování schválila, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany opozice. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident.