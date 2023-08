Průmyslově zpracované potraviny zvyšují riziko infarktu a mrtvice, tvrdí studie

Londýn - Průmyslově zpracované potraviny výrazně zvyšují riziko vysokého krevního tlaku, srdečních onemocnění, infarktu a mrtvice. Napsal to list The Guardian s odkazem na dvě na sobě nezávislé studie, které by podle expertů měly být varováním pro vlády po celém světě.

Celosvětová spotřeba silně zpracovaných výrobků, jako jsou cereálie, proteinové tyčinky, šumivé nápoje, hotová jídla a rychlé občerstvení, v posledních letech prudce vzrostla. V Británii a USA tvoří nyní více než polovinu průměrné stravy. Pro některé lidi, zejména mladší, chudší nebo ze znevýhodněných oblastí, je typické, že jejich strava obsahuje až 80 procent maximálně zpracovaných potravin.

Dvě rozsáhlé studie prezentované na největší světové konferenci o srdci ukázaly, jak ničivý dopad mají tyto výrobky na kardiovaskulární zdraví.

První studie, která sledovala 10.000 žen po dobu 15 let, zjistila, že ty, jejichž strava obsahovala nejvyšší podíl ultra zpracovaných potravin, měly o 39 procent vyšší pravděpodobnost vysokého krevního tlaku. Hypertenze zvyšuje riziko závažných srdečních onemocnění, včetně ischemické choroby srdeční, nemoci periferních tepen, aneurysmat aorty, onemocnění ledvin a vaskulární demence.

Druhá studie, která se zaměřila na více než 325.000 mužů a žen, ukázala, že lidé, kteří jedli nejvíce průmyslově zpracovaných potravin, měli o 24 procent vyšší pravděpodobnost kardiovaskulárních příhod včetně infarktu, mrtvice a anginy pectoris.

Lidé, u nichž průmyslově zpracované potraviny tvořily méně než 15 procent jejich stravy, byli nejméně ohroženi srdečními problémy, vyplynulo z výzkumu vedeného Čtvrtou vojenskou lékařskou univerzitou v čínském Si-anu.

Výsledky studií byly zveřejněny na výročním zasedání Evropské kardiologické společnosti v Amsterodamu. Experti na ně reagovali výzvou k naléhavému přijetí opatření.

Ultra zpracované potraviny při výrobě prošly několika procesy, často mají vysoký obsah soli a cukru a mohou obsahovat přídavné látky a konzervanty. Často také obsahují málo vlákniny a chybí v nich živiny, které jsou obsaženy v čerstvých nebo minimálně zpracovaných potravinách, jako je ovoce, zelenina, obyčejný jogurt nebo domácí chléb.

Dřívější studie spojovaly konzumaci vysokého množství průmyslově zpracovaných potravin s řadou zdravotních problémů včetně obezity, cukrovky 2. typu a rakoviny.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že potraviny, které považují za zdravé, jako jsou sendviče, wrapy, polévky a nízkotučné jogurty, jsou ve skutečnosti ultra zpracované výrobky, řekla jedna z autorek první studie Anushriya Pantová z univerzity v Sydney. Více potravin tohoto typu podle ní jedí ženy než muži. Dodala, že je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda je to způsobeno reklamami na ultra zpracovanou stravu a nízkotučné potraviny zaměřenými na ženy.

Podle odborníku by tyto výrobky měly být označeny varovnými štítky, jako je tomu již v Chile nebo Mexiku.