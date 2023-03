Průmyslová skupina MTX Group loni takřka zdvojnásobila zisk na 5,1 miliardy Kč

Praha - Průmyslová skupina MTX Group českého podnikatele Petra Otavy měla v loňském roce rekordní zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA 5,1 miliardy korun. Oproti předloňsku je to navýšení na takřka dvojnásobek, v roce 2021 vykázala firma zisk 2,6 miliardy korun. Celkové tržby skupiny loni meziročně vzrostly asi o čtvrtinu na 71,1 miliard korun. MTX Group o tom informovala ČTK. V příštích letech chce skupina investovat sedm miliard korun do udržitelných projektů.

"Díky dlouhodobým investicím do výrobních kapacit, nových technologií a inovativního přístupu jsme byli schopni dosáhnout růstové trajektorie i v minulém roce. Za posledních pět let jsme investovali šest miliard korun. Investice do robotizace a automatizace, nejlepších dostupných technologií a do dekarbonizace našich procesů jsou strategií i pro následující období. Jde totiž o jedinou cestu, jak v Čechách můžeme udržet průmysl s vysokou přidanou hodnotou," řekl Otava.

Společnost proto letos rozhodla o dalším investičním rozpočtu pro celou skupinu. "Máme připravené projekty v hodnotě přesahující sedm miliard korun a každý rok budeme významnou část našich zisků investovat zpět, abychom se k vytčenému cíli dostali," uvedl Otava. Investice by podle firmy měly cílit zejména na snižování uhlíkové stopy v čele s energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie. Jedna z největších investic bude realizována ve společnosti Al Invest Břidličná, do níž skupina dá 4,2 miliardy korun.

Průmyslový holding má v plánu v horizontu šesti let celkem 25 investic do udržitelných projektů a modernizací. Do dvou let chce investovat například miliardu a čtvrt do stavby fotovoltaických elektráren a další infrastruktury, další 1,5 miliardy Kč půjde na modernizaci výroby podniku Povrly Copper Industries. Společnost Strometal Aluminium Forging zainvestuje do dvou kovacích linek v Bruntále miliardu korun, což by mělo snížit spotřebu elektřiny o 40 procent. Přes 200 milionů korun dále skupina investuje do modernizace ostravských koksoven OKK a více než 400 milionů korun do veřejného prostoru v Ostravě a rekultivace bývalé koksovny Jan Šverma.

MTX Group je český průmyslově obchodní a výrobní holding se sídlem v České republice. Do skupiny patří 17 společností, například Metalimex, Al Invest Břidličná, Strojmetal Aluminium Forging, OKK Koksovny, Povrly Copper Industries, Tapa Tábor, ICE Industrial Services nebo Czech Mill. Zaměřuje se především na neželezné kovy, energetické komodity, flexibilní obaly, obchodování a služby. Holding zaměstnává přes 2500 zaměstnanců.