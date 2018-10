Praha - Průměrné nájemné bez poplatků v Praze ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostlo o 8,5 procenta na 345 korun za metr čtvereční. Za poslední dva roky stouplo téměř o čtvrtinu. Nejvíce se za poslední rok zvýšilo v Praze 9. V mimopražských regionech je nájemné v průměru zhruba poloviční, přičemž nejvyšší je v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z aktuálních údajů developerské společnosti Trigema.

"Špatná situace na pražském bytovém trhu, kdy na schválení už několik let čekají stovky připravovaných projektů s desetitisíci nových bytů, se odráží i v situaci na trhu s nájemním a starším bydlením. Na druhou stranu nabídka takových bytů za poslední dva roky spíše klesá. Důvodem je především to, že poptávka po jakémkoliv bydlení v Praze nyní výrazně převyšuje nabídku," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Nejdražší nájmy jsou v centru Prahy, v Praze 1 činí v průměru 419 korun za metr čtvereční měsíčně, v Praze 2 je to 378 korun. Maximální nájem za jeden byt v centru Prahy je 150.000 měsíčně. Naopak nejlevnější jsou okrajové části Praha 10 (291 Kč za metr čtvereční) a Praha 4 (292 korun).

Meziročně se nejvíce zvýšilo nájemné v Praze 9 (o 12,2 procenta), následuje Praha 7 (o 10,9 procenta). Naopak v centru Prahy nájemné nepatrně zlevnilo. Lepší vypovídající hodnotu než průměrný nájem má jeho medián, tedy střední hodnota, která je očištěná od extrémně nízkých a vysokých hodnot. V Praze ve třetím čtvrtletí medián činil 326 korun za metr čtvereční, meziročně se zvýšil o devět procent. Medián v poslední době zhruba kopíruje křivku průměru.

Průměrná velikost pronajímaného bytu v Praze je zhruba 78 metrů čtverečních. Nejčastěji se pronajímají byty s dispozicemi 2+KK (necelých 30 procent), necelá čtvrtina připadá na 4+KK, pětinu tvoří 3+KK. Podíl jednopokojových bytů činí 14 procent.

Mimo hlavní město je nejdražší nájemné v Jihomoravském kraji (256 korun za metr čtvereční měsíčně), který reprezentuje hlavně Brno. Následují Středočeský kraj (207 korun) a Olomoucký kraj (204 korun). Nejlevnější zůstávají Ústecký (146 korun) a Moravskoslezský kraj (158 korun).

Nejvíce se nájemné meziročně zvýšilo na jižní Moravě (o 12,3 procenta), v Libereckém kraji (o 10,6 procenta) a na Vysočině (o 10,2 procenta). Naopak v Karlovarském kraji se snížilo o 12,8 procenta, ve Zlínském kraji o 11,2 procenta).

"Do budoucna lze očekávat, že mohou nájmy růst hlavně v Praze. Pomalý a komplikovaný proces povolování nových bytových projektů zde totiž způsobuje, že se cenově dostupné byty rychle vyprodávají a zájemcům pak nezbývá nic jiného, než aby svoji bytovou situaci řešili buď koupí staršího bytu, nebo prostřednictvím nájemního bydlení," doplnil Soural. V prvním případě jsou tak podle něj ale mnohdy nuceni investovat do nemovitosti, která není dostatečně kvalitní, ve druhém pak dávají vlastní peníze do něčeho, co jim ve skutečnosti ani nepatří.

Vývoj průměrného nájmu na metr čtvereční a dostupných starších bytů v Praze:

Období Nájem (Kč/m2) Dostupné byty 2. čtvrtletí 2016 264 7500 3. čtvrtletí 2016 280 7565 4. čtvrtletí 2016 284 9100 1. čtvrtletí 2017 300 8700 2. čtvrtletí 2017 293 8713 3. čtvrtletí 2017 318 6330 4. čtvrtletí 2017 330 7450 1. čtvrtletí 2018 320 8060 2. čtvrtletí 2018 315 7632 3. čtvrtletí 2018 345 7420

Meziroční změna průměrného nájmu v pražských částech:

Městská část Nájem (Kč/m2) Meziroční změna (pct) Praha 1 419 -0,5 Praha 2 378 -1,0 Praha 3 361 4,0 Praha 4 292 2,5 Praha 5 318 5,0 Praha 6 310 8,4 Praha 7 335 10,9 Praha 8 308 5,1 Praha 9 295 12,2 Praha 10 291 6,6

Meziroční změna průměrného nájmu v mimopražských regionech:

Kraj Nájem (Kč/m2) Meziroční změna (pct) Jihomoravský 256 12,3 Středočeský 207 -0,5 Olomoucký 204 -1,0 Zlínský 198 -11,2 Královéhradecký 197 7,7 Plzeňský 193 -3,0 Karlovarský 190 -12,8 Vysočina 184 10,2 Pardubický 183 -1,6 Jihočeský 179 4,7 Liberecký 178 10,6 Moravskoslezský 158 6,0 Ústecký 146 0

Zdroj: Trigema