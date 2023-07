Průměrná útrata ve fast foodech ve 2. čtvrtletí stoupla, v restauracích klesla

Praha - Zákazníci restaurací nabízejících rychlé občerstvení zaplatili ve druhém čtvrtletí za jednu návštěvu v průměru 189 korun. Meziročně je to o šest procent více, před rokem byla průměrná útrata 178 korun. Naopak průměrná útrata v restauracích ve stejném období klesla na 256 korun, loni lidé ve druhém čtvrtletí zaplatili 278 korun, tedy zhruba o osm procent víc. Vyplývá to z analýzy dat společnosti Patron GO, která sleduje transakce platebními kartami 53.000 uživatelů. Podle ní klesla i průměrná útrata v obchodech.

Lidé podle spoluzakladatele společnosti Lukáše Vršeckého šetří všude, kde je to možné. "V supermarketech často nakupují ve slevách a akcích, a dokonce omezili své návštěvy v restauracích," řekl. Průměrná útrata v kamenných obchodech podle dat společnosti Patron GO klesla ve druhém čtvrtletí na 206 korun, loni ve stejném období byla 219 korun.

Rozvozy jídla naopak ve druhém čtvrtletí zdražily, podle analýzy o více než 16 procent. Průměrná objednávka stála letos 427 korun, loni 367 korun. Vyšší útraty se podle Vršeckého týkají trojice největších řetězců na českém trhu, a to McDonald's, KFC a Burger King. "Oproti tomu v ostatních fast foodech utráceli (zákazníci) poměrně stejné částky jako loni," doplnil.

Ceny v řetězcích rychlého občerstvení již loni reagovaly na růst inflace a nákladů firem. McDonald's například u cheeseburgeru minulý rok ceny upravil dvakrát a doporučená cena se zvýšila o pětinu na 42 Kč, aktuální cena je více než dvojnásobná ve srovnání s dobou před deseti lety. Od začátku loňského roku zdražil již třikrát jeden z nejrozšířenějších produktů společnosti - burger Big Mac. Loni v lednu stál 89 korun, za rok cena vzrostla na 99 korun a aktuální doporučená cena na webu společnosti je 105 korun.

Společnost Edenred poskytující benefitní karty pro zaměstnance tento týden uvedla, že podle jejích dat za první pololetí letošního roku cena obědového menu v restauracích vzrostla o 2,7 procenta na 182 korun, což odpovídá zdražení o necelých pět korun.