Průměrná starobní penze je 13.397 Kč, od konce roku o 929 víc

Praha - Průměrný starobní důchod v Česku činil na konci prvního čtvrtletí 14.397 korun. Proti konci loňského roku se zvedl o 929 korun. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V březnu nějakou penzi pobíralo 2,89 milionu lidí. Starobních důchodců a důchodkyň bylo 2,41 milionu, invalidních 417.800 a pozůstalostních 63.900. Své důchodové systémy mají pak i resorty obrany či vnitra.

Důchody se v lednu zvyšovaly. Průměrná penze se zvedla o 900 korun. Za celkovým průměrným přírůstkem je vedle valorizace i to, že lidé do důchodu nastupují s vyšší částkou než dřív. Postupně také odcházejí ti, kteří mají penze z minulosti nízké. Na konci loňského prvního kvartálu dosahoval průměrný starobní důchod 13.377 korun. Za poslední rok tak vzrostl celkem o 1020 korun.

Vláda slíbila, že do konce volebního období se průměrná částka dostane na 15.000 korun. Do splnění tak nyní chybí zhruba 600 korun. Aby průměrný starobní důchod slibované hranice dosáhl, měl by se zvednout zhruba o čtyři procenta. Nynější ukazatele ale naznačují, že by se penze mohly od ledna upravit přibližně o pět procent. Průměrný důchod by tak mohl růst zhruba o 750 korun, spočítala ČTK.

Důchody se navyšují podle zákona vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálných mezd za stanovené období. Jaké bude navýšení přesně, bude jasné až v létě. Pro výpočet valorizace se používá průměrný důchod z června, reálný růst výdělků a průměrná mzda z předchozího roku a roční inflace od července předchozího roku do června.

V minulých letech se průměrná penze od března do června zvedla o dvě či tři desetikoruny. Podle toho by se v červnu mohl průměrný důchod blížit 14.430 korunám. Podle Českého statistického úřadu loni výdělky reálně rostly o 4,2 procenta. Inflace letos v březnu byla meziročně o 3,1 procenta vyšší. Ministerstvo financí ve své dubnové predikci očekává pro letošek růst cen o 3,2 procenta. Tyto hodnoty tak ukazují na valorizaci kolem pěti procent.

Systém důchodového pojištění byl v minulých třech letech v mírném přebytku. Důvodem byla dobrá kondice české ekonomiky s růstem výdělků a vysokou zaměstnaností. Víc lidí tak platilo vyšší odvody na penze. Loni na nich ČSSZ vybrala 480,3 miliardy korun. Výdaje byly o 19,8 miliardy nižší, činily 460,5 miliardy.

Vláda ve Sněmovně prosadila už dvě novely o státním rozpočtu. V první se celkový schodek kvůli koronavirové krizi zvedl ze 40 na 200 miliard, ve druhé pak ještě o další stovku na 300 miliard. Podle poslední schválené verze by resort práce měl letos z odvodů na penze získat 483,48 miliardy korun. Původní rozpočet počítal s částkou přes půl bilionu. Na penze se mělo vydat 495,24 miliardy, v resortním rozpočtu je teď 475,24 miliardy.

Penze patří k mandatorním výdajům. Musí se tedy podle zákona vyplatit ve stanovené výši. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dřív uvedla, že se změny rozpočtu výše penzí nedotknou.