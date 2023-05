Průměrná sazba hypoték v květnu nepatrně vzrostla na 6,32 procenta

Praha - Průměrná sazba hypoték na počátku května nepatrně stoupla na 6,32 procenta z dubnových 6,30 procenta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Hypoindex již druhý měsíc po sobě vykázal nárůst. Jde o velmi drobný nárůst způsobený zvýšením sazeb u jedné ze sledovaných bank. Poměrná nabídková sazba se tak ustálila na 6,32 procenta. S ohledem na to, že jde o průměrnou sazbu, mohou v určitých případech klienti získat sazbu až o 0,8 procentního bodu nižší,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,32 procenta vzrostla v květnu o 37 korun na 23.242 korun. "Přestože měsíční splátka neroste již tak výrazným tempem jako například před rokem, v porovnání se splátkou před dvěma lety, kdy byla průměrná nabídková sazba 2,40 procenta., si klienti připlatí více než 7700 korun,“ dodal Sýkora.

Průměrné nabídkové sazby hypoték pro mladé do 36 let, tedy nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), v uplynulém měsíci zdražily i zároveň zlevnily. Například sazby hypoték s fixací na tři a pět let klesly o jeden, resp. dva bazické body. Banky tak v průměru nabízejí tříleté fixace hypoték s LTV nad 80 procent za 6,69 procenta a s pětiletou fixací za 6,31 procenta. Naopak jednoleté fixace zdražily o šest procentních bodů na 6,21 procenta. Ceny hypoték fixovaných na deset let stagnovaly.

Hypotéky s LTV do 80 procent fixovaných od jednoho roku do deseti let pouze zdražily. Sazby hypoték fixovaných na jeden rok a deset let vzrostly o dva body na 6,67 procenta, resp. 6,12 procenta. Hypotéky s fixací na tři a pět let zdražily o bod na 6,43 procenta., resp. 6,06 procenta.

Česká národní banka (ČNB) ponechala na začátku května úrokové sazby znovu beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak od loňského června zůstává na sedmi procentech. Základní úrokové sazby a potažmo hypoteční sazby tak zřejmě zůstanou na vyšších úrovních delší období. "Výhled vývoje hypotečních sazeb se zatím nijak nemění. Dále předpokládáme, že se sazby budou pohybovat v současných číslech," dodal Sýkora.