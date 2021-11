Praha - Průměrná měsíční mzda zdravotních sester vzrostla za pět let o 71 procent a loni činila 45.650 korun. Výdělky lékařů se za stejnou dobu navýšily o 36 procent a loni dosáhly 74.210 korun. Výdělky ve státní sféře jsou výrazně vyšší než v soukromé. Zatímco sestry berou ve státní sféře průměrně téměř 57.000, v soukromé sféře o 19.000 korun méně. U lékařů je to 95.700 ve státních zdravotnických zařízeních, v soukromých pak 61.200. Vyplývá to ze statistické ročenky, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Průměrná hrubá mzda loni dosáhla 35.611 korun.

V roce 2015 si zdravotní sestry a porodní asistentky měsíčně vydělaly průměrně 26.750 korun, přičemž více dostávaly všeobecné sestry a porodní sestry se specializací a také ty, které pracovaly pro státní zdravotnická zařízení. Průměrný plat sestry ze státním zdravotnickém zařízení činil v roce 2015 asi 31.640 korun a za pět let vzrostl o 80 procent na 56.940 korun. V soukromé sféře mzdy rostly pomaleji. V roce 2015 si tam všeobecné sestry a porodní asistentky přišly na 23.230 korun měsíčně, loni pak na 37.990 korun, což znamená nárůst asi o 64 procent. V soukromých zdravotnických zařízeních tedy měly sestry na výplatní pásce loni v průměru asi 18.940 korun méně než jejich kolegyně ve státním sektoru.

Průměrná měsíční mzdy lékařů byla v roce 2015 zhruba 54.690 korun. Více opět pobírali lékaři ve státních zdravotnických zařízeních. V těch byl tehdy průměrný měsíční plat lékaře 64.850 korun a do loňska vzrostl o 47,5 procenta. Loni si lékaři ve státních službách přišli měsíčně průměrně na 95.670 korun. V soukromé sféře mzda lékařů činila v roce 2015 asi 46.010 korun. Za pět let vzrostla o třetinu na 61.210 korun. Loni tedy lékaři v soukromých zdravotnických zařízeních pobírali průměrně o 34.460 korun méně, než jejich kolegové ve státních zařízeních.

Průměrná hrubá měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek (v Kč):

Rok Celkem mzdová sféra platová sféra 2015 26 749 23 226 31 644 2016 28 461 24 515 33 977 2017 31 254 26 633 37 695 2018 34 650 29 453 42 534 2019 39 178 33 183 47 987 2020 45 648 37 991 56 935

Průměrná hrubá měsíční mzda lékařů (v Kč):

Rok Celkem mzdová sféra platová sféra 2015 54 693 46 011 64 846 2016 55 876 46 671 68 991 2017 60 173 50 704 73 729 2018 65 195 54 582 80 860 2019 67 120 56 206 85 409 2020 74 210 61 211 95 669

Zdroj: ČSÚ