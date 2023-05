Průlet armádní techniky zahájil brněnský obranný a bezpečnostní veletrh

Brno - Přeletem armádních vrtulníků a letadel byla na brněnském výstavišti zahájena trojice bezpečnostních veletrhů v čele s obranným veletrhem IDET. Představuje se na nich nejvyšší počet vystavovatelů za třicetiletou historii akce, vystavovat přijelo 551 firem z 29 zemí.

Podle Řehky je nutné si připustit, že velký válečný konflikt v Evropě hrozí a Česko se na něj musí dlouhodobě připravovat. Vyžaduje to nejenom nasaditelnou armádu, ale spolupráci celé společnosti, řekl. Poznamenal, že obranný a bezpečnostní průmysl v tom hraje velkou roli.

Řehka považuje za extrémní důležitou spolupráci a koordinaci mezi průmyslem, státem a armádou. Budoucí válčení podle něj bude o tom, kdo dokáže lépe a efektivněji využít obrovské množství dat a zpracovat je. K tomu jsou potřeba nové technologie nebo třeba digitalizovat bojiště, doplnil.

Na ukázky své techniky či vybavení návštěvníky pozvali policejní ředitel Martin Vondrášek nebo generální ředitel hasičů ČR Vladimír Vlček. Policisté podle Vlčka představují svůj systém operačního řízení. Lidé se mohou v expozici Policie ČR seznámit s tím, co vše se děje od zavolání na krizovou linku 158 až po zásah policistů v terénu.

Vystavovatelé obsadili podle pořadatelů přes 30.000 metrů čtverečních plochy, a to včetně volných ploch v okolí pavilonů. Pavilon P, ve kterém se koná veletrh IDET, je zcela vyprodaný. Český průmysl zastupuje například Česká zbrojovka, Czechoslovak Group, Omnipol nebo STV Group. Nechybí státní podniky LOM Praha, Vojenský technický ústav, Vojenský výzkumný ústav a VOP CZ. Z celosvětově významných společností jsou v Brně například BAE Systems, která by Česku mohla dodávat pásová bojová vozidla pěchoty, výrobce gripenů Saab Technologies nebo Lockheed Martin, který jako partner veletrhu ukáže trenažér letounu F-35.

Tradiční expozici mají také ministerstvo obrany a Armáda ČR, letos je tematicky zaměřená na 30 let od založení české armády. Cílem je podle vystavovatelů ukázat posun v modernizaci armády, návštěvníci tak mohou porovnat rozdíl mezi starší a novou technikou i vybavením.

IDET se koná každý druhý rok, první ročník se uskutečnil v roce 1993. Společně s ním byl otevřen i Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET. V pavilonu F se budou prezentovat Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Celní správa ČR, Správa státních hmotných rezerv ČR, Vězeňská služba ČR i Městská policie Brno.

Brány výstaviště budou dnes a ve čtvrtek otevřené od 9:00 do 17:00. První dva dny veletrhů je vstup umožněn pouze lidem starším 16 let. V pátek 26. května bude otevřeno do 16:00. Veletrhy PYROS a ISET trvají do soboty 27. května, kdy je v plánu program pro širokou veřejnost v podobě Dne bezpečnosti.