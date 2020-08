Prskavec se naučil jezdit jistěji a vládne vodním slalomářům

Praha - Kajakář Jiří Prskavec se vedle pověstných riskantních průjezdů naučil jezdit i s větší jistotou a vládne vodním slalomářům. Úřadující mistr světa s velkou převahou ovládl domácí nominaci o jediné místo na olympijských hrách v Tokiu. Vyhrál všechny čtyři nominační závody.

Sedmadvacetiletý kajakář za čtyři roky od boje o olympijské Rio vyzrál. "Daleko víc vím, co mi stačí. Co potřebuji jet, aby to bylo dobré," řekl bronzový olympijský medailista z roku 2016. Olympijskou jistotu si vyjel "semifinálovými" jízdami. "Jsou trošičku jistější. Řekněme o vteřinu pomalejší než ta top jízda, ale daleko víc s jistotou. Sjel jsem osm čistých jízd a myslím, že tohle je ten přístup, který je nejlepší," pochvaloval si.

Až dnes se už jako jistý postupující uvolnil více. A od soboty se mu jako olympionikovi vkrádají do hlavy myšlenky na přípravu na vrchol příštího roku. Přesné plány s otcem a trenérem Jiřím Prskavcem udělají po zářijovém ME v Praze.

"Řekneme si program až do Tokia. To je důležité, člověk si to musí zhodnotit. Mám jasno, že za rok budu startovat na olympiádě. Pokud samozřejmě bude, s čímž já nic neudělám. Je potřeba přípravu naplánovat tak, aby byla co možná nejlepší a abych dokázal co nejvíc vytěžit z toho, že to vím takhle dopředu," řekl.

Po evropském šampionátu jsou zatím v mezinárodním kalendáři naplánované dva závody Světového poháru: v polovině října v Tacenu a začátkem listopadu v Pau. To už je z pohledu olympijské přípravy dost pozdě. "Vůbec to tam nevychází. Pravděpodobně bych musel prodloužit tu sezonu. Nevím, jestli je dobré to jet na začátku přípravy. To jsem obvykle těžší a trochu si tam nechci jet pro výprask. Musel by se tam posunout ten trénink. Úplně mi to tam nesedí, ale je to zatím předběžné," uvažoval Prskavec.

Hodlá se aktivně angažovat v boji o úpravu olympijské tratě, na kterou si stěžují prakticky všichni vodní slalomáři. Považují ji za nespravedlivou. Japonští pořadatelé do kanálu navrženého českým týmem Jaroslava Pollerta staršího a mladšího umístili až příliš mnoho překážek, čímž zvedli hladinu.

"Průtok je stejný, ale teče to pomaleji, než kdyby byla hladina nižší. Tohle je primární problém, že ta voda je zastavená a nemá kam téct. Není tam rychlost toho proudu. V tu chvíli si ta voda dělá, co chce. Teče si doprava, doleva, středem. Nikdy není stejná a to je ten kámen úrazu," popisoval Prskavec.

Vynucený odklad olympiády dal pořadatelům prostor, aby mobilní plastové překážky rozmístili jinak. "Doufám, že Járovi Pollertovi mladšímu tam dovolí na týden jet a bude mít možnost si s tím pohrát. Ví, jak ta voda funguje. Za ten týden je schopen to dorovnat do takového stavu, že to bude na úrovni Ria nebo pražské Troji a v tu chvíli je ta trať perfektní a člověk se na to bude úplně jinak těšit," dodal Prskavec. Plánuje kvůli tomu kontaktovat zástupce závodníků v mezinárodní federaci ICF Jessicu Foxovou a Alexandera Slafkovského.