Prskavec se hecoval s Kauzerem a vzal si od něj pražský titul

Praha - Úřadující mistr světa Jiří Prskavec se na startu hecoval s jedním z nejlepších světových kajakářů Peterem Kauzerem, který před dvěma lety získal v Praze evropský titul. Tentokrát měl navrch domácí favorit, dvojnásobný mistr světa ze Slovinska obsadil se zhruba půlsekundovou ztrátou druhou pozici.

Na startu Prskavec Kauzerovi připomněl dva roky starý kontinentální šampionát. "Říkal jsem mu: 'Ale ty nemůžeš podruhé vyhrát v Praze, to bys nás tady zesměšnil.' A on: 'Tak to se, chlapečku, budeš muset snažit.' Když jsem dojel do cíle a viděl, že on tam byl přede mnou vedoucí závodník, tak jsem se na něj tak usmál. Oba jsme věděli, jak se věci mají. To byl takový hezký moment," vyprávěl nyní už čtyřnásobný mistr Evropy.

Než se dostal do cíle, musel ze sebe Prskavec vydat letošní maximum. "Neměl jsem úplně štěstí v přesazených brankách nahoře, věděl jsem, že jsem tam něco ztratil. Pak mě přejezd 9, 10 taky trochu vypekl. Ale pak jsem asi zariskoval, víc než při nominačních závodech. Tohle je jedna jízda a od čtvrtého místa dál už se to nebere. Riskoval jsem a na to, jak mi vršek trati nevyšel, jsem to dokázal pěkně dohnat," vyprávěl.

I když startovní pole kvůli koronaviru není tak početné jako jindy, v kategorii kajakářů konkurence o moc slabší nebyla. Prskavec si proto váží posledního titulu stejně jako těch předchozích. "Jsou to dva, možná tři lidi, opravdu úplné minimum a ostatní jsou na to líp připravení, protože je to jediný závod. Všichni směřovali přípravu sem," vysvětlil.

Před závodem nebyl nijak zvlášť nervózní. "Tenhle týden jsem se ohromně těšil. Závodníky - kamarády z cizích zemí jsem neviděl fakt půl roku a moc jsem se těšil na to, že si konečně zazávodíme. To se mě drželo po celou dobu, jsem rád, že jsem to dokázal udržet, abych předvedl nejlepší jízdu ve finále," svěřil se.

Za odměnu si na nejvyšším stupni vyslechl naživo zpívanou českou hymnu v podání kanoistky Evy Říhové. "Evička zpívá skvěle. Malinko jsem doufal, že si druhý mikrofon vezme moje manželka, ona taky dřív zpívala a moc by se mi to líbilo. Ale nevím, jestli se to u hymny dělá. Třeba někdy jindy, až tu zase vyhraju," komentoval to.

Letošní koronavirovou sezonu tímto ukončil. Teď ho čekají procedury v Lázních Toušeň a práce na domě v nedalekém Brandýse nad Labem. "Musím objednat dvě tatrovky štěrku. Pak musím stáhnout pár kamarádů vodáků na brigádu a se strejdou uděláme terasu. To bude můj projekt během lázeňského pobytu," plánoval.