Prskavec je proti Rusům na OH, vidí pro jejich vyloučení i další důvody

Praha - Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec je proti účasti ruských sportovců na olympijských hrách 2024 v Paříži, o níž uvažuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Na twitteru vedle aktuální agrese na Ukrajině přidal i další důvody pro vyloučení této sportovní velmoci. Případný bojkot ze strany sportovců ale považuje za problematický. I kvůli tomu, že by to ruským sportovcům ulehčilo cestu k medailím.

Dvojnásobný mistr světa Prskavec na sociální síti komentoval aktuální dění z Réunionu, kde se připravuje na letošní sezonu. Upozornil na dřívější prohřešky Ruska, jehož sportovci mohli navzdory dopingovému skandálu startovat jako neutrální na LOH 2021 v Tokiu i ZOH 2022 v Pekingu. "Na Ukrajinu zaútočili v době OH míru a tím přímo porušili OH chartu. Tolikrát šli přes čáru a tolikrát jim to prošlo," doplnil Prskavec.

Ačkoliv se olympijské hry konají za rok a půl, vzhledem ke kvalifikacím je tato otázka aktuální už nyní. "Pokud sportovcům z Ruska nebude umožněn start v letošních kvalifikacích na OH, tak tam z 90 procent nebudou. Ta otázka je aktuální a je na každém sportu, aby se zachoval správně, nezávisle na MOV," napsal.

Neúčast pod pěti kruhy kvůli startu ruských sportovců ale vidí jako poslední možnost. "Je pro mě strašně těžké odpovědět, zda bych hry dokázal bojkotovat. Ono to totiž není jeden závod," připomněl, že ruští sportovci by se zřejmě vrátili na mezinárodní scénu i jinde. A pak by proti nim sportovci z jiných států závodili na jiných akcí. Další možností by bylo přerušit kariéru do skončení války na Ukrajině. "My jsme také jenom lidé a naše sportování je zároveň naše práce. Nedělám tenis, takže opravdu nejde jen tak na dva roky lehnout a nemít příjem," zdůraznil.

Navíc se obává, že by bojkot mohl být kontraproduktivní. "Upřímně ani nejsem přesvědčen, že krok bojkotu ze strany sportovců je víc. Ve chvíli, kdy tam bude Rusko a my vyklidíme pole, tak se můžeme plácat po zádech, ale oni reálně budou mít daleko lehčí cestu k medaili a tím i k eventuální propagaci režimu," dodal.

Uvědomuje si, že postoj světových federací nemusí být tak jednoznačný, jak by se z evropské perspektivy mohlo zdát. "Každá mezinárodní sportovní federace je demokratická instituce, která musí naslouchat hlasům z celého světa, a i když nerad, tak musím přiznat, že i v našem sportu není názor jednotný. Všechny kontinenty kromě Evropy jsou ochotny uvažovat o návratu Rusů," uvedl.

Myslí si, že jedním z důvodů může být dřívější chování evropských lídrů, kteří nedostatečně reagovali třeba na porušování lidských práv v Číně. "Pokud se koukneme do historie, tak například pro OH Peking 2008, kdy Čína brutálně potlačila Tibetské povstání, jsme se nezachovali solidárně a jediný, kdo z Evropy OH bojkotoval, byla Angela Merkelová. Celá Evropa na hry odjela včetně všech politiků. Nemůžeme pak nadávat ostatním kontinentům, když jsme byli stejně lhostejní k problémům, které se nás přímo netýkaly. Také tam umírali lidé, také se porušovala lidská práva a my jsme mlčeli," dodal.

Český olympijský výbor, Národní sportovní agentura i vláda vyjádřily nesouhlas s účastí ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. Zároveň jsou ale proti bojkotu. Předseda NSA tento postoj prezentoval na páteční mezinárodní konferenci, kde se na vyloučení Rusů z OH v Paříži shodli ministři sportu a další vrcholní představitelé 35 zemí včetně USA, Německa, Austrálie.