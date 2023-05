Prskavec cílí na MS v Londýně, vedle kajaku chce uspět i v kánoi

Praha - Vodní slalomář Jiří Prskavec vstupuje do nové sezony s velkými plány. Olympijský vítěz z Tokia absolvoval kompletní přípravu a vedle kajaku se chce prosadit také v kánoi. Právě díky ní strávil v minulých měsících na vodě více času a cítí se silnější než dřív. Na dnešní tiskové konferenci si jako hlavní cíl vytyčil úspěch na zářijovém mistrovství světa v Londýně.

"Mistrovství světa je hlavní závod sezony. Mistrovství Evropy a celkové pořadí Světového poháru jsou blízko ostatním závodům, takže svět bude jediný závod, na který bude směřovat forma. Zbytek bych rád odjel po vzoru loňského roku z tréninku. Budu se snažit trénovat na to, aby forma byla na konci září co nejlepší," uvedl Prskavec.

Rodák z Mělníka má na Londýn dobré vzpomínky. Před osmi lety zde vyhrál první titul mistra světa. Poté uspěl také v roce 2019 v Seu d'Urgell. Vloni na MS slavil Vít Přindiš.

"Trať v Londýně mám hrozně rád. Je zábavná, ale také strašně fyzicky náročná. Chtěl bych tam uspět, nicméně sezona je dlouhá. Věřím, že když budu v top formě, jsem schopný tam předvést pěkný výsledek," podotkl Prskavec.

Během přípravy byl přes Vánoce nemocný, poté ale absolvoval trénink na běžkách v Livignu, kde si pochvaloval přínos nadmořské výšky. Z toho těžil i v další přípravě na Réunionu.

"Na kajaku jsem odtrénoval vše a přidával i významně kánoi. Strávil jsem o třetinu času víc na vodě. Šest týdnů jsme odtrénovali do plných a cítil jsem se skvěle. Na testovacích závodech se ukázalo, že výkonnost šla nahoru. S tím jsem nepočítal, že to ještě půjde," líčil Prskavec, který trénoval i v Praze, Krakově a s Přindišem absolvoval také přípravný kemp v Londýně.

Přestože se obával, aby se kvůli tréninku v kánoi nezranil, naopak zesílil a získal nové zkušenosti. "Člověk na to kouká jinak, protože tu druhou lopatku tam nemáte. Občas si musíte pomoci vodou. Tím, že je tam jen jeden záběr, musíte být daleko efektivnější a dávat do toho více síly. Tím pádem sílím, což je dobré a také jsem si prodloužil čas na vodě. Jsou v tom jen pozitiva," chválil si Prskavec.

Zatímco v kajaku patří ke světové špičce, jízdu v kánoi využívá i jako mentální odpočinek. Není zde na něj takový tlak. "Je to spíše radost a tu si chci udržet co nejdéle. Motivace je, že se zlepšuju, ne že chci vyhrávat. V kajaku dělám chyb málo a řeším i desetinky. Tady mám radost vždy, když projedu všechny branky. Chci si ji udržet co nejdéle, brát to tak, že je to psychická vzpruha a trénink mě víc baví," doplnil.

O víkendu se chce v kánoi zúčastnit nominačních závodů o místa v reprezentaci. V kajaku má nominaci jistou. Stanovovat další program v případě úspěchu je však ještě předčasné.

"První cíl je, že bych pro příští rok měl na kánoi lepší startovní číslo než 30. Rád bych kluky trochu potrápil, ale nedokážu říct, jak na tom ve srovnání s ostatními jsem. Těžko se to odhaduje. Můj nejtajnější sen je se po Trnávce pohybovat do šestého místa, abych byl v Troji součástí boje pro reprezentaci," dodal Prskavec.