Prskavcovi se osvědčil trénink v nižší intenzitě, cení si stabilní formy

Praha - Vodnímu slalomáři Jiřímu Prskavcovi se v letošní sezoně osvědčil trénink v nižší intenzitě, kterým chtěl dopřát odpočinek tělu unavenému náročnou olympijskou přípravou. Na loňské olympijské zlato z Tokia elitní český kajakář navázal titulem mistra Evropy a celkovým triumfem ve Světovém poháru. Cení si stabilní výkonnosti v sezoně, v níž se mu nevydařilo jen mistrovství světa, kde při triumfu tréninkového parťáka Víta Přindiše skončil pátý.

"Nakonec nejhorším umístěním za celou sezonu bylo páté místo, což mi přijde hustý. Myslím, že to už se mi nikdy nemusí povést, že bych se pravidelně umisťoval takhle vysoko," řekl novinářům.

Do přípravy nešel zdaleka tak odpočatý jako před olympiádou, protože po úspěchu v Tokiu měl spoustu jiných povinností a chtěl trávit více času s rodinou. "Té únavy bylo poměrně hodně a nebylo tolik času na regeneraci. Pak se to během zimního soustředění otočilo do tréninkového režimu," uvedl. Pod vedením otce Jiřího Prskavce staršího přistoupil k tréninku jinak než v posledních letech. "Pro letošní rok jsem zvolil daleko víc tréninků v nižší intenzitě. Nešlo to tolik do síly, do rychlosti, ale bylo to hodně postavené na tom základu. Bylo to i tím, že když člověk jede přípravu třeba na olympiádu, tak cítím, že tělo jede na hraně toho, co zvládne. Kdyby člověk jel takhle dlouhodobě, tak to tělo nevydrží," popisoval.

Také mu prospěl trénink na singlkánoi, díky němuž získal větší sílu pro kajak. Ještě ho příští týden čeká závod nižší kategorie v Londýně, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa. Před tím tam bude česká reprezentace na soustředění. "Jedeme tam převážně kvůli tomu tréninku. Je to trať, kterou mám strašně rád, strašně se na ni těším. Voda teče hodně rychle, ale je zároveň strašně čitelná," řekl k areálu v Lee Valley, kde v roce 2015 získal svůj první světový titul.

Závod bere jako zpestření. "Přesouvá se tam většina světa. Naposledy letos uvidíme zahraniční závodníky, pokecáme. Je to příjemné, že tam není nervozita z toho, jak dopadne závod. Je tam uvolněná atmosféra," prohlásil. Do Británie bere i kánoi, na které se chce příští rok zúčastnit nominačních závodů o místa v české reprezentaci.

Naopak v extrémním slalomu, který bude v Paříži nově olympijskou disciplínou, už závodit nebude. Několik akcí absolvoval, ale na rozdíl od jiných českých závodníků se výrazněji neprosadil. "Můj poslední závod byl na mistrovství světa. Ta zkouška byla krásná, ale už se do toho nebudu pouštět," oznámil.

Disciplínu, kde jezdí čtyři závodníci proti sobě, považuje za atraktivní, ale nemá na ni náturu. "Já nemám mentálně na to, abych neřešil tu svou skvělou lajnu a kazil lajnu těm ostatním. Usoudil jsem, že v tomhle se nedokážu posunout. V hlavě jsem úplně někdo jiný, než na tom startu má stát," doplnil devětadvacetiletý slalomář s tím, že v extrémním slalomu nechce zabírat místo mladším.