Prozkoumali jsme Ford Explorer. Účastnil se oslav 30 let značky v ČR

Praha - Slavnostní předpremiéru měl v Česku nový elektrický model značky Ford. Oficiální představení tohoto druhého elektromobilu značky s modrým oválem ve znaku se sice uskuteční až během listopadového veletrhu e-Salon na pražském výstavišti v Letňanech, ale prozkoumat ho mohli už nyní hosté slavnostního galavečera pořádaného na počest třicátého výročí oficiálního působení Fordu v České republice.

Akce se konala v rezidenci velvyslance USA v pražské čtvrti Bubeneč a sám pan velvyslanec Bijan Sabet usedl za volant vozu vystaveného v zahradě.

Tuto možnost využil rovněž redaktor portálu Autonaelektřinu.cz, který také byl mezi pozvanými hosty. Auto, které je zkonstruováno na základě platformy MEB vyvinuté v koncernu Volkswagen, má naprosto svébytný exteriér i interiér.

Jde o pětidveřové SUV s délkou téměř 4,5 metru a dostatkem prostoru pro pět cestujících. Zavazadlový prostor má objem 450 litrů. Vzadu je místa dost i pro lidi s výškou hodně přes 180 centimetrů.

V interiéru najdete jen málo věcí, které připomínají technicky spřízněné sourozence od Volkswagenu. Například jde o malý digitální přístrojový štít, panel pro ovládání světlometů, volič převodovky na sloupku volantu nebo bohužel omezený počet tlačítek pro spouštění bočních okének v řidičových dveřích.

Dominantou je patnáctipalcový displej uprostřed palubní desky. Je orientovaný na výšku a Ford ho opatřil mechanismem pro naklápění. To lze využít například tehdy, když na něho dopadá pod určitým světlem dopadá světlo a způsobuje odlesky. Navíc je za ním ještě „tajná“ přihrádka na drobnosti. Displej slouží pro ovládání drtivé většiny funkcí vozu, včetně například klimatizace nebo audiosystému.

Vůbec je interiér dobře připraven na uložení různých věcí, které si řidič a jeho spolujezdci často berou do kabiny. Třeba do schránky pod středovou loketní opěrkou předu se vejde i notebook běžné velikosti.

Zatím Ford neoznámil technické parametry vozu. Pouze se ví, že dobíjení z 10 na 80 procent bude u rychlodobíječky trvat 25 minut.

Původně se měli zákazníci v objednaných kusech svézt již během letošního podzimu. Nakonec Ford výrobu zákaznických kusů odložil až na jaro. „Důvodem je přizpůsobení novým požadovaným bezpečnostním standardům.“ zvedl na náš dotaz mluvčí tuzemského zastoupení Fordu Petr Burian. Podle něho by se to ale nemělo projevit na zvýšení avizované ceny. Ta by se i tak měla udržet pod hranicí 1,1 milionu korun.

Autonaelektřinu.cz