Provozovatelé letních služeb chtějí znát podmínky pro otevření

Praha - Aby provozovatelé typicky letních služeb mohli připravit své provozovny na letní dovolené, potřebují od vlády vědět, kdy a za jakých okolností budou moct otevřít. Koupaliště, dětské tábory, půjčovny lodí a kol, sportoviště, infocentra, doprava, kempy a stravování deklarují připravenost zavést zvýšená hygienická opatření. ČTK to sdělila Hospodářská komora.

Komora dnes adresovala ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) a koordinátorovi epidemiologického týmu Rastislavu Maďarovi požadavek, aby s podnikatelskými organizacemi otevřeli další etapu diskuse, z níž by vyplynula jasná preventivní opatření pro letní sezonu závazná pro provozovatele.

"Pokud by se mimořádná opatření prodloužila až do konce léta a kempy a bazény otevřou až koncem prázdnin, je jasné, že žádná rodinná dovolená letos nebude ani v tuzemsku. A to platí i v případě, že vláda své záměry a podmínky provozování typicky letních aktivit sdělí pozdě, nebo naopak nebudou fáze rozvolňování mimořádných opatření na sebe navazovat," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Pro podnikatele je podle komory takový plán alfou a omegou toho, jak se mají na sezonu připravit a zda investovat do úprav provozů. Otázkou mimo jiné třeba je, zda kapacity kempů budou dostatečné, aby uspokojily domácí poptávku. V řadě z nich se od 90. let kvůli trávení Čechů v zahraničí do zázemí areálů neinvestovalo vůbec, nebo peníze šly jen na nezbytné opravy.

Ubytovací zařízení drží podle komory i na léto rezervace zahraničních turistů. Provozovatelé nyní nevědí, zda tyto kapacity mají uvolnit českým návštěvníkům. Proto je nezbytné sestavit i jasnější scénář otevírání hranic a v souvislosti s kongresovou turistikou i plán, od kdy bude možné hromadné setkávání nad 50 osob.

"V současném vládním harmonogramu uvolnění podnikatelských aktivit chybí také umělá krytá a nekrytá koupaliště, sauny a wellness centra. Co bude hlavním kritériem pro to, abychom mohli koupaliště a sauny otevřít?" dotázal předseda představenstva Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar.

Asociace tvrdí, že provozovatelé, které zastřešuje, jsou připraveni přijmout novou koncepci bezpečnostních opatření. Jsou schopni regulovat počty osob v areálech, zvýšit standardy dezinfekce, případně i měřit teplotu návštěvníkům.

Připraveni zavést další opatření jsou i vlakoví a autobusoví dopravci. "Rakousko je klíčová destinace pro pracovní i volnočasové typy cest, včetně letních dovolených a i případných tranzitů k Jadranu. Proto je potřeba zahájit normalizaci cestování mezi Rakouskem a ČR a následně také Slovenskem," uvedl Radim Jančura ze společnosti RegioJet. Zároveň chce jasný plán, který bude rozhodující pro normalizaci přeshraničních vztahů s dalšími evropskými zeměmi.