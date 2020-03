Provoz v regionech klesá, ČD chtějí systémové redukce vlaků

Praha - Počet cestujících v kvůli současné krizi kolem koronaviru klesá i v regionální dopravě, podle Českých drah jezdí v lokálních vlacích asi desetina pasažérů. Dráhy proto chtějí regionální provoz od pondělí zredukovat až o 28 procent, žádají však kompletní změny jízdních řádu. Dílčí úpravy v rámci regionů podle nich budou nesystémové. Vyplývá to z dopisu drah zaslaný jednotlivým úřadům, který ČTK získalo ze svých zdrojů. České dráhy, stejně jako konkurenční dopravci, už snížily provoz na dálkových tratích.

Obsazenost regionálních vlaků při současné situaci podle státního dopravce neustále klesá. Některé vlaky podle informací v dopisu jezdí takřka prázdné a jejich další provoz je tak podle dopravce ekonomicky neudržitelný. Dráhy také chtějí omezením chránit své zaměstnance minimalizací kontaktů s cestujícími.

Společnost proto jedná s úřady o zredukování provozu, přístup jednotlivých krajů je však podle dopisu rozdílný. Některé kraje plánují snížit provoz o 20 procent, některé vůbec.

"Diverzifikovaná řešení jsou v nouzi nefunkční a je nutné reagovat razantněji a systémověji. Tento regionálně výrazně odlišný přístup vede k velké nepřehlednosti změn pro veřejnost a způsobuje velké potíže při zajištění lokálně sníženého rozsahu dopravy," upozorňují dráhy v dopisu. Problémy by mohly nastat například při navazování spojů a také při oběhu souprav.

ČD proto žádají jednotný přístup a souhrnnou změnu v jízdních řádech. Ta by měla být řízena centrálně, zřejmě po dohodě státu s hejtmany. Změny by podle návrhu dopravce měly nastat 23. března a provoz by se měl snížit celkem o 28 procent. Zrušeny by měly být například noční vlaky po 22. hodině s výjimkou vlaků s odjezdem z velkých měst. Zastaveny by měly být také vlaky do turistických destinací či rekreační spoje.

Dráhy připravily návrh omezení i pro případ dalšího prohlubování současné krize. V takovém případě by navrhovaly jezdit podle jízdních řádů platných během státních svátků, což je omezení o 32 procent, případně podle stědrodenního programu, tedy omezení až o 40 procent.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) dává omezování spojů smysl. "Pokud neustále klesá počet cestujících až na desetinu běžného provozu, je rozumné snižovat i četnost pravidelných spojů. Musíme dbát na to, aby všichni cestující mohli dodržovat všechna nařízená ochranná opatření, dvoumetrovou vzdálenost mezi sebou a nevystavili jsme je jakémukoliv riziku. Snížení spojů o třetinu mi tak připadá jako adekvátní opatření," uvedl.

Dráhy v minulých dnech omezili provoz i na svých dálkových tratích. Zrušena byla například většina expresních linek, omezeny byly také některé rychlíkové spoje, pendolina a vlaky IC.

Provoz omezili i další dopravci na železnici. Leo Express nejméně do 23. března stáhne z provozu 75 procent svých spojů, zachová pouze celkem čtyři spoje z Prahy do Ostravy a Starého Města na Moravě. RegioJet pak stáhl z provozu svých komerčních linek asi 40 procent spojů.