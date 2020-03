Provoz na D2 na Slovensko celý den komplikovala kolona kamionů

Lanžhot (Břeclavsko)/Harrachov (Semilsko) - Provoz na dálnici D2 směrem na Slovensko dnes celý den komplikuje kolona kamionů, která během dnes dosahovala až délky 15 kilometrů. Situaci zhoršovali někteří řidiči kamionů, kteří blokovali i levý jízdní pruh. Před 17:00 kolona sahala od hraničního přechodu v Lanžhotě téměř ke sjezdu na Břeclav, měla tedy zhruba deset kilometrů. Policisté se celý den snaží dopravu usměrňovat a také odklánět, vyplývá z informací policistů a z aktuálních dat na webu Dopravniinfo.cz. I situace před česko-polským hraničním přechodem v Harrachově se uklidnila, kolona je zhruba kilometr. Do Harrachova znovu začaly jezdit autobusy. Bez kolon je příjezd k hranicím v Moravskoslezském kraji.

Problém vzniká už na hranicích Slovenska s Maďarskem, které také zavedlo na hranicích přísná opatření kvůli šíření nového typu koronaviru. V úterý a ve středu kolona odpoledne měřila kolem třiceti kilometrů, slovenská strana kamiony pouštěla ve vlnách.

"Situaci monitorujeme vrtulníkem, kamiony odkláníme na 48. kilometru na objízdné trasy. Řidičům osobních automobilů doporučujeme opustit dálnici již na 25. kilometru," uvedla policie na twitteru. Řidiči by měli použít přechod Hodonín-Holíč.

Kolona na D2 dosahovala v úterý i ve středu zhruba k Rakvicím. Dnes kolem 12:00 dosahovala zhruba k Ladné. Přes Lanžhot se vzhledem ke komplikované dopravní situaci na slovenské dálnici v úterý odpoledne dostalo ve vlnách zhruba vždy 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený. Ve středu byl přechod otevřený až k večeru, následně se opět zavíral. Ředitelství silnic a dálnic ve středu řidičům rozváželo pitnou vodu. Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška Slováci v nepravidelných intervalech část kamionů vždy pustí a pak zase na čas přechod uzavřou.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Z vydaných restrikcí existují výjimky, například pro lidi jezdící přes hranice za prací.

Provoz na přechodu do Polska v Náchodě je bez kolon

Provoz na hraničním přechodu do Polska v Náchodě byl dnes ráno plynulý a bez kolon kamionů. Kolona nákladních aut, která ještě ve středu večer stála mezi Náchodem a Českou Skalicí, se v noci rozjela. ČTK to řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Kolony se před přechodem Náchod tvořily od pondělního rána, kdy Poláci na přechodu zahájili kvůli pandemii COVID-19 důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Ve středu ráno konec kolony dosahoval až na dálnici D11 u 50 kilometrů vzdáleného Hradce Králové. Následně Poláci výrazně zrychlili odbavování kamionů a kolona se začala zmenšovat.

Přechod Náchod - Kudowa Slone je jediným přechodem v Královéhradeckém kraji, který odbavuje kamiony. Ve čtvrtek byl otevřen ještě hraniční přechod Královec - Lubawka, který však mohou využívat jen vozidla s hmotností do devíti tun. Ostatní hraniční přechody v kraji jsou uzavřené.

Situace na hranicích v Harrachově se uklidnila, autobusy jezdí

Aktuálně před přechodem stojí zhruba kilometrová kolona kamionů, a dopravci tak mohli obnovit autobusové spojení do Harrachova. Ve středu sahala kolona až k Desné a do Harrachova se dalo dojet jen vlakem. Ranní spoje doprovázela policie, teď už je ale provoz bez problémů, řekl dnes ČTK dispečer společnosti Korid LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji.

Na polské straně se zrychlilo odbavování. Podle krajského mluvčího policie Vojtěcha Robovského pomohla také opatření policie, která ve středu začala odstavovat kamiony na I/10 už u Turnova a také na D10, a tak se podařilo udržet silnici průjezdnou. Na výjezdu z Česka odbavili v Harrachově za posledních 24 hodin 1475 automobilů, do země jich přijelo 472. Většinou šlo o kamiony.

V Libereckém kraji je otevřený ještě česko-německý přechod Petrovice-Lückendorf, který slouží jen pendlerům cestujícím přes hranice za prací. Za posledních 24 hodin tudy projelo 158 aut směrem do Česka a stovka jich mířila do Německa. "Odepřen byl vjezd do Česka pěti osobám a do Německa čtyřem lidem," doplnil Robovský.

Polsko v neděli zakázalo vstup cizincům do země a zavedlo důsledné kontroly. Na hranici s Českem zůstaly otevřené jen hraniční přechody v Harrachově, Náchodě a Českém Těšíně. Ve středu k nim přibyly další tři přechody - Královec na Trutnovsku, Mikulovice na Jesenicku a Závada v Petrovicích na Karvinsku.

Příjezd k hranicím je v Moravskoslezském kraji bez kolon

Příjezdové silnice k hranicím s Polskem jsou dnes bez kolon. Průjezd je plynulý. ČTK to sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská. U hranic s Polskem se tvořily dlouhé kolony od počátku týdne. Ve středu například v Chotěbuzi na Karvinsku kolona automobilů dosahovala více než 20 kilometrů.

"Policisté po celou dobu, kdy se na silnicích směrem k hraničním přechodům do Polska tvořily kolony, usměrňovali dopravu a obecně činili maximum pro bezpečnost účastníků silničního provozu. Děkujeme, že řidiči pamatovali na záchranářskou uličku," uvedla Štětínská.

Poláci na hranicích zavedli kontroly související s opařeními v boji s šířením nemoci COVID-19. Česko zakázalo cestování svých občanů kamkoli do zahraničí, cizinci naopak nesmí do České republiky. Lidé, kteří jezdí přes hranice za prací, ale mají výjimku. V Moravskoslezském kraji se od pondělí mohlo jezdit jen přes tři přechody, ve středu k nim přibyl čtvrtý, pro osobní auta se otevřel přechod Závada v Petrovicích u Karviné.