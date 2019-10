Provoz na D1 na Benešovsku byl po nedělní nehodě plně obnoven

Psáře (Benešovsko) - Na dálnici D1 na Benešovsku byl po nedělní hromadné nehodě ve směru na Brno dnes v podvečer obnoven provoz druhým pruhem. Kvůli kluzké vozovce je ale v úseku omezena rychlost na 80 kilometrů v hodině, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Při nedělní havárii cisterny a čtyř osobních aut jeden řidič uhořel, deset lidí ošetřili záchranáři. V opačném směru se navíc dnes ráno na 34. kilometru stala další nehoda tří osobních aut.

Směr na Brno byl od dopoledne průjezdný jedním pruhem, druhý byl otevřen v podvečer. "Zprovozňujeme dálnici do dvou pruhů, zůstává tam výstraha na kluzkou vozovku a omezení rychlosti na 80 kilometrů v hodině, řekl ČTK kolem 17:00 Rýdl. Na Prahu byla D1 průjezdná, dopoledne se ale i v tomto směru tvořily kolony a problémy byly také na objížďkách.

Cisterna s palmovým olejem se v neděli kolem 19:30 převrátila na bok přes oba jízdní pruhy a začala hořet. V úseku poté havarovala čtyři osobní auta, z nichž některá se také vzňala. Policie původně informovala o pěti vozidlech, později počet upřesnila.

Řidič jednoho z osobních aut uhořel, požár uhasili hasiči. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Svobody by následky nehody byly horší, nebýt duchapřítomného zásahu svědků, kteří lidem bleskově pomáhali dostat se z havarovaných aut na bezpečné místo ještě před příjezdem záchranných složek. Škoda byla předběžně vyčíslena na deset milionů korun, příčinu policie vyšetřuje.

Na krátkém videozáznamu, který zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic, je vidět, jak do převrácené cisterny blokující oba pruhy na potemnělé dálnici narazí v plné rychlosti několik osobních vozidel krátce po sobě. Policejní mluvčí Eva Stulíková se nechtěla vyjadřovat k tomu, zda řidiči cisternu vůbec viděli. "Je to všechno v šetření," uvedla.

Kvůli vyteklému oleji vozovka klouzala, tuk byl i v kanalizaci. Při požáru se navíc poškodil povrch dálnice, což obnovení provozu také komplikovalo. Silničáři museli vozovku provizorně opravit, mimo jiné asfaltovali žárem popraskané betonové desky. Poškození v následujících dnech a týdnech posoudí experti, kteří udělají kontrolní vývrty.

"Potřebujeme zjistit rozsah a hloubku poškození cementobetonových desek a z toho vyplyne způsob opravy," uvedl Rýdl. Poukázal na to, že jednolitý betonový povrch modernizované D1 je uměle nařezaný na jednotlivé desky a řešením by teoreticky mohla být výměna několika těchto desek. "Je to naše úplně první zkušenost s něčím takovým," dodal mluvčí.

Problémy jsou podle Stulíkové i v opačném směru na Prahu, kde se dnes po 08:00 na 34. kilometru srazila tři osobní auta. Jeden člověk se zranil, pravděpodobný viník nehody byl pod vlivem alkoholu. Dočasně se jezdilo jedním pruhem, provoz tam byl plně obnoven kolem 10:15.

Vážně zraněn byl při večerní nehodě i jeden z policistů, kteří na exitu Ostředek odkláněli provoz. Do služebního auta tvořícího zátaras narazilo přijíždějící vozidlo. Policista sedící uvnitř utrpěl mnohočetná poranění. "Musel být letecky transportován do jedné z pražských nemocnic, kde se podrobil operaci. Nyní je mimo ohrožení života," uvedla Stulíková. Druhý z policistů stačil před přijíždějícím autem uskočit a utrpěl pouze šok.