Provod nepovažuje ztrátu před derby za velký problém

Mladá Boleslav - Záložník Lukáš Provod nepovažuje za velký problém, že fotbalisté Slavie po remíze 1:1 v Mladé Boleslavi přišli po 26. kole o vedení v ligové tabulce a do pražského derby půjdou příští týden z druhého místa s dvoubodovou ztrátou na rivala ze Sparty. Šestadvacetiletý středopolař je přesvědčen, že jeho tým šlágr na Letné zvládne a prolomí sérii venkovních nezdarů. Provod si pochvaluje, že se uzdravil z dalšího zranění a vrátil se na trávníky.

"Nepříjemné to spíš než před derby je obecně, že jsme tady v Boleslavi nevyhráli. Už je to poněkolikáté, co jsme venku ztratili. Ale derby je úplně jiný zápas, na který se všichni těšíme. Budeme na něj stoprocentně koncentrovaní, což jsme byli i dnes. Je to zápas v Praze, takže to skoro není venku. Určitě nás přijde podpořit hromada fanoušků a věřím, že zápas zvládneme," uvedl Provod na tiskové konferenci.

Zatímco doma jeho tým vyhrál všech 13 utkání ligové sezony, venku už počtvrté za sebou nezvítězil. "Myslím si, že ty zápasy jsou specifické. Není to tak, že by byl nějaký společný jmenovatel. V šatně jsme se o tom bavili, že dostáváme takové góly roku. Je to až neuvěřitelné, jak to ti hráči trefují. Nikdy jsme je neviděli to takhle trefit. V Budějovicích, teď tady. Ale to samozřejmě není žádná výmluva, musíme ty zápasy zvládat i tak," řekl Provod.

Odmítl, že by slávisté už měli z venkovních utkání určitý blok. "To vůbec, nic psychického to není. Samozřejmě podmínky nejsou stejné jako doma, kde jsme zvyklí na svůj stadion, trávník. Určitě to nějaký faktor je, je pravda, že doma dominujeme mnohem víc než venku. Ale to není žádná výmluva, musíme zápasy venku zvládat, ať probíhají jakkoliv," uvedl Provod.

V poslední době ho trápí zdravotní problémy. Vloni v březnu se vrátil na trávníky po vážném zranění kolena, ale od té doby opakovaně vypadává ze hry. V Boleslavi naskočil na druhý poločas po pauze, která trvala od únorového zápasu v Teplicích. Ani on ale remízový stav po úvodním dějství v Boleslavi nedokázal po změně stran změnit.

"Nechci to zakřiknout, protože jsem už několikrát říkal, že se cítím dobře a pak něco přišlo. Věřím tomu, že teď už mi tělo umožní se vrátit zpět do formy, ať už fyzické nebo fotbalové, ve které jsem byl. A nechá mě to odehrát delší časový úsek než jeden dva zápasy. Cítím se dobře a věřím, že mi to vydrží co nejdéle," přál si Provod.

Nejlepší hráč ligové sezony 2020/21 v anketě LFA a člen širšího kádru české reprezentace připustil, že poslední období je pro něj složité psychicky. "Na hlavu je to nejtěžší období, které jsem v kariéře zažil. Mám za sebou dvě těžká zranění, jedno kotníku, druhé kolene. To bylo jasné, na jak dlouho vypadnu, jak dlouhá bude rekonvalescence. Teď po návratu po tom kolenu z toho vypadávám. Ať už proto, že si tělo na to nějak zvyká, nebo se stane situace, za kterou nemůžu. Teď zrovna to byl kotník poté, co jsme se srazili na tréninku. To člověk neovlivní," řekl Provod.

"Vypadával jsem z toho několikrát, ale na druhou stranu jsem hráč, který si to dokáže vyhodnotit a vzít tak, aby ho to někam posunulo. Ten poslední rok a půl mě posunul, co se týče psychiky, neuvěřitelně. Věřím, že mi to pomůže do budoucna, vím, že zranění jsou součástí fotbalu. Pevně ale doufám, že jich potkám co nejméně," dodal bývalý hráč Plzně, Sokolova a Českých Budějovic.