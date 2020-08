Prototyp 3D tištěného domu je na Střeleckém ostrově

Praha - Sériová výroba 3D tištěných domů z betonu v Česku by mohla začít do tří až pěti let. Jejich cena by se měla pohybovat od 3,5 do čtyř milionů korun. ČTK to dnes při představení prototypu prvního 3D tištěného domu s názvem Prvok řekl autor projektu Michal Trpák. Dům bude pro veřejnost na Střeleckém ostrově v Praze k dispozici do konce srpna.

"Co se týče rozšíření výroby, my můžeme začít hned. Pokud jde o sériovou výrobu, jakkoliv ten výraz nemám rád, tak očekáváme, že do tří až pěti let tady budou další stavební firmy, které začnou domy tisknout," uvedl Trpák.

Náklady na vystavený prototyp se podle něj pohybují v řádu desítek milionů korun. "Proti sériově vyrobenému domu je tady potřeba započítat náklady na výzkum a vývoj. Navíc je vybaven luxusními výrobky od renomovaných firem. Očekáváme, že cena, za kterou by se ten dům mohl v nějaké základní výbavě vyrábět, bude 3,5 až čtyři miliony korun," doplnil Trpák.

Prvok má tři místnosti a celkovou rozlohu 43 metrů čtverečních. Jde o koupelnu s toaletou, obývací pokoj s kuchyní a ložnici. Stavba pro dvojčlennou rodinu je ukotvená na pontonu.

Tištěný dům je podle Trpáka vhodný do přírody, města nebo na vodu. "Tištěné domky se ve srovnání s klasickými stavbami mohou dostat až na polovinu nákladů a vznikají i sedmkrát rychleji," uvedl dále Trpák. Podle něj je dům současně navržen tak, aby v jakémkoliv prostředí vydržel minimálně sto let. "Do budoucna budou moci majitelé stavbu na vrcholu životnosti rozdrtit a stejným materiálem ji vytisknout znova," podotkl autor projektu.

Prototyp byl vyroben v Českých Budějovicích. Hrubá stavba byla hotová za 48 hodin, další zhruba dva měsíce trvaly práce na vybavení interiéru. Vytisklo ho robotické rameno z dílny Trpákovy iniciativy Scoolpt, jímž protékal speciální materiál přímo na místo určení. Směs betonu pro tisk je obohacena o nano-polypropylenová vlákna, plastifikátory, které podle Trpáka zlepšují plasticitu a umožňují lépe vytvářet organické tvary, a o urychlovač tuhnutí.

Přesun domu o hmotnosti 30 tun a délce přes 13 metrů podle Trpáka trval deset hodin. Nejprve byl rozdělen na tři části a na speciálním návěsu dopraven do přístavu v pražských Holešovicích. Následně se přes tři plavební komory dostal na místo určení. "Na poslední chvíli jsme museli řešit zapůjčení pontonu. Ten vyrobený na míru ze Švédska bohužel zdržel koronavirus," dodal Trpák.