Praha - Psychiatrička Dita Protopopová na vlastní žádost odchází z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Informaci Deníku ČTK potvrdil mluvčí ústavu Jan Červenka. Posudek Protopopové měl podle médií synovi premiéra Andreje Babiše (ANO) pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Protopopová, která v minulosti byla Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, už dřív rezignovala na mandát zastupitelky Prahy 8.

"Paní Protopopová sama navrhla, že odejde, tudíž jsme tuto nabídku přijali," řekl Červenka. Připomněl, že Protopopová měla v ústavu malý úvazek. Protopopová nyní pracuje na ministerstvu zdravotnictví, podle serveru Seznam Zprávy je hlavním garantem velké reformy psychiatrické péče v Česku.

Národní ústav duševního zdraví nedávno prověřoval lékařské zprávy Protopopové z období, kdy řešila i případ Babišova syna. Červenka tehdy uvedl, že Protopopová se v žádné zprávě neprohřešila proti etice ani skutečnému stavu věcí. Prověrka následovala poté, co Babišův syn v reportáži serveru Seznam Zprávy řekl, že Protopopová mu dala na výběr mezi pobytem v NUDZ a cestou na "prázdniny". Manžel Protopopové ho pak odvezl na ukrajinský Krym anektovaný Ruskem.

Ředitel NUDZ Cyril Höschl minulý týden v České televizi uvedl, že u psychotických pacientů nemusí být vždy pravda, co říkají. "Paní doktorka mi sama řekla, že žádnému pacientovi nikdy tímto způsobem žádnému pacientovi nevyhrožovala," řekl. Uvedl také, že nikdo z pracovníků ústavu na Babiše mladšího nevypracoval znalecký posudek pro policii.

Babiš mladší je spolu se svým otcem stíhaný v kauze 50milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou. Po návratu televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně.

Reportáž serveru Seznam Zprávy odvysílaná minulý týden v pondělí odstartovala vládní krizi. Opoziční strany chtějí na páteční schůzi Sněmovny vyslovit nedůvěru vládě, potřebovaly by k tomu ale buď hlasy vládní ČSSD, nebo komunistů. Širší vedení KSČM bude o věci jednat dnes odpoledne. Prezident Miloš Zeman ale avizoval, že v případě pádu vlády opět pověří sestavením nového kabinetu Babiše.