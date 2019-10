Protiuhelní aktivisté jsou na rypadle ve Vršanech už přes 12 hod.

Rypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mostecku obsadili 29. října ráno aktivisté. Protestují proti tomu, že ČEZ zamýšlí prodat elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Na místě je policie. Sedm lidí proniklo na skrývkový bagr na Slatinické výsypce.

Rypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mostecku obsadili 29. října ráno aktivisté. Protestují proti tomu, že ČEZ zamýšlí prodat elektrárnu Počerady společnosti Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Na místě je policie. Sedm lidí proniklo na skrývkový bagr na Slatinické výsypce.

Most - Osm aktivistů, kteří dnes časně ráno obsadili rypadlo v hnědouhelném Lomu Vršany, protestuje touto formou už víc než 14 hodin proti tomu, aby ČEZ případně prodal elektrárnu Počerady společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Policie je na místě, dál s nimi vyjednává a snaží se je přesvědčit, aby místo opustili. Podle mluvčí společnosti Sev.en Gabriely Sáričkové Benešové technici a policisté obnovili dodávku elektřiny na rypadle. Od rána byla vypnutá, obnovení její dodávky učiní podle Sáričkové pobyt aktivistů na místě bezpečnější. Jedna z aktivistek uvedla, že o ničem takovém neví.

Policie přijala hlášení o protestu kolem 06:00. "Z rypadla odejdeme, až skončí doba uhelná. Chceme bezodkladný konec uhlí, uzavření elektrárny Počerady a Chvaletice, dolu Vršany a spravedlivý svět. Za klimatickou spravedlnost budeme bojovat až do konce," uvedli aktivisté v prohlášení, které má ČTK k dispozici. Podle textu jde o skupinu lidí, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, "jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk". Aktivisté ale odmítli informace, podle nichž je jedním z jejich požadavků to, aby s nimi udělala rozhovor Česká televize. "Nikdo z nás takovýhle požadavek nevznášel," řekla ČTK jedna z aktivistek, která nechtěla být jmenována.

29.10.2019, 15:17, autor: Ondřej Hájek, zdroj: ČTK

Elektrárna Počerady je mezi Louny a Mostem a svým instalovaným výkonem pět x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let a součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku.

Do skupiny Sev.en Energy nyní patří hnědouhelná elektrárna Chvaletice, kterou dříve ČEZ také vlastnil. Žádosti elektrárny o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku vyhověl v létě Pardubický kraj. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun.

Mluvčí společnosti Sev.en Sáričková uvedla, že protest se neodehrává v místech, kde se těží uhlí. "Čili my jsme dnes těžili i dodávali uhlí," řekla Sáričková. Bagr, který skupina aktivistů obsadila, těží skrývku na slatinské výsypce. "Ten (bagr) mimo provoz je, ale těžby uhlí se to netýká," dodala mluvčí. Nějaké škody mohou podle ní vzniknout. Ale jejich rozsah se bude kalkulovat po ukončení protestní akce, uvedla mluvčí.