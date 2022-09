Protidrogový koordinátor Vobořil chystá zákon o kontrolovaném trhu s konopím

Praha - V Česku by mohlo být už brzy možné koupit si za přísných podmínek legálně marihuanu. Pravidla prodeje a nákupu by měl upravit připravovaný zákon. Stát by díky kontrolovanému trhu s konopím mohl na daních získat miliardy. ČTK to dnes v rozhovoru řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Návrh normy chce předložit do konce roku. Ještě před zavedením regulovaného trhu by podle něj měli čeští výrobci dostat možnost své konopné produkty vyvážet. O regulaci trhu s konopím v EU začali dnes v Praze debatovat protidrogoví koordinátoři členských států.

"Byl bych rád, aby byl zákon v účinnosti nejpozději od ledna 2024. To je nějaká moje ambice," řekl Vobořil. Uvolnění trhu s konopím v Česku za přísných podmínek navrhuje dlouhodobě. Do funkce koordinátora se vrátil letos v únoru, jmenovala ho Fialova vláda.

Chystaná pravidla by se měla týkat nejen prodeje, ale i produkce. Stanovit by se mělo, jakou míru omamných látek by měly produkty obsahovat. Výrobci by potřebovali licenci. Jasně by se mělo určit, komu by mohli své zboží dodávat. Licenci by měli mít i obchodníci. "Nebude to v každé trafice. Budeme určitě debatovat o tom, že se lidé mají zaregistrovat, když si budou chtít produkty koupit," popsal Vobořil. Omezené by mělo být i množství, které by si člověk mohl opatřit. Debatovat by se mělo také o způsobu užívání, tedy třeba o nahřívání místo kouření, přiblížil koordinátor.

Česko přípravu koordinuje s dalšími státy. Regulaci chystají i Lucembursko, Malta, Nizozemsko a Německo. Vobořil poukazuje na to, že právě Německo má plán ve vládním prohlášení a návrh zákonné úpravy chce mít do konce roku.

"Podpořil bych české firmy. Je jich tady přibližně sto, které pěstují a vyrábějí extrakty. Německý trh mluví o bilionu korun. České firmy by měly mít možnost exportovat možná ještě dřív, než budeme mít regulovaný trh v České republice... Bude záviset na tom, zda probereme. Je to podobné jako s léčebným konopím. V Německu je to dnes trh za deset miliard eur. České firmy z toho mají nulu. To bych nerad opakoval," řekl koordinátor. Prosazuje, aby byl vývoz možný už příští rok. Chce případně jednat i o podpoře producentů i s ministerstvem zemědělství.

Podle Vobořila srovnatelně velký Izrael má z daní na konopí jen na vnitřním trhu v přepočtu asi deset miliard korun ročně. "Ekonomická síla v tomto smyslu může být významná," je přesvědčen Vobořil.

Miliardové příjmy do rozpočtu spočítali ve své studii i vládní Piráti, kteří zavedení regulovaného trhu podporují. "Není otázka jestli a kdy. Jediná smysluplná diskuse je o parametrech," řekl dnes před setkáním koordinátorů náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Podle něj by se mělo debatovat jen o nastavení, a to například třeba i u reklamy.

Vobořil věří, že by zákon mohl získat podporu. Podle něj se žádný z členů vlády nestaví k normě vysloveně zamítavě. "Navrhovaný model kontrolovaného trnu s konopím jsem konzultoval s odborníky a nespatřuji v něm problém. V tomto kontextu je zbytečné, aby stát vynakládal finanční prostředky za represi a soudy,“ uvedl dnes v tiskové zprávě ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Nekontrolovaného užívání a prudkého nárůstu počtu závislých či jiných dopadů se Vobořil neobává. Poukazuje na to, že v jiných zemích například ubylo trestných činů.