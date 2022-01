Proticovidová opatření zpřísnila, zaměstnanci se testují dvakrát týdně

Praha - Kvůli šíření nakažlivější covidové varianty omikron se dnes začali zaměstnanci v ČR dvakrát týdně testovat antigenními testy a podle zpřísněných opatření odchází do pětidenní karantény po rizikovém kontaktu očkovaní i neočkovaní lidé. Naopak žáci, kteří se dvakrát týdně testovali v první polovině ledna, nově absolvují test jednou týdně. Minulý čtvrtek testy v základních a středních školách ukázaly nárůst virové zátěže. Hygienici budou kvůli omikronu přednostně trasovat nakažené do 18 let a nad 65 let. V souvislosti se šířením omikronu se mezi zástupci krajů rozpoutala debata o tom, zda by pracovní karanténa měla platit jen pro covid pozitivní zdravotníky a sociální pracovníky, jak stanovila vláda, nebo i pro další profese.

Epidemie v Česku sílí zhruba od začátku roku. V neděli testy potvrdily 7235 nových případů covidu, což je o 4500 více než před týdnem a současně je to nejvyšší nedělní nárůst od konce listopadu. Takzvané incidenční číslo, tedy počet nových případů za sedm dní na 100.000 obyvatel, se k dnešku zvýšilo na 678 případů z nedělních 636. Pacientů s covidem v nemocnicích ale dál ubývá, v neděli jejich počet podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví klesl na 1505.

Většinu odhalených případů v zemi nyní tvoří omikron, například laboratoře v Libereckém kraji jej v posledních dnech prokázaly zhruba u 84 procent pozitivních testů na covid-19. Nejvíc je tam rozšířený na Liberecku. Podle lékařů je třeba tuto variantu kvůli nasazení léčby určit PCR testem, jen podle příznaků se nedá poznat, i když ztráta chuti nebo čichu je méně častá než u dosud dominantní varianty delta. U omikronu rovněž nefungují monoklonální protilátky, lékaři mohou podle Společnosti infekčního lékařství České společnosti Jana Evangelisty Purkyně použít jako prevenci remdesivir nebo nová antivirotika.

S ohledem na epidemickou situaci vláda ode dneška změnila pravidla karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým koronavirem, nově do ní musí i plně očkovaní a lidé po prodělání covidu v minulých 180 dnech. Všichni neočkovaní zdravotníci a pracovníci v sociálních službách se pak musí každý týden testovat profesionálně odebraným antigenním testem na koronavirus, případně dvakrát týdně samotestem jako ostatní zaměstnanci.

V případě, že by se omikron výrazně rozšířil, má stát v chodu udržet pracovní karanténa, kterou vláda v pátek schválila pro nakažené zdravotníky a sociální pracovníky. Šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) by tuto karanténu ale využíval jen v případě, že situace s covidem bude kritická. K oborům, pro něž by platila, by přidal ještě energetiku, vodohospodářství, svoz odpadu a potravinářství. Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) by se měla týkat také řidičů autobusů veřejné dopravy.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) budou muset kraje řešit případnou pracovní karanténu podle aktuální situace. Ještě v úterý chtějí podle něj jednat s vládou o tom, jak v případě ohrožení některých nutných činností postupovat. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) nyní považuje debatu o tom, zda se pracovní karanténa má týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, nebo i jiných oborech, za předčasnou. Za týden to však tak být nemusí, vláda na to bude muset velmi rychle reagovat, řekl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) považuje pracovní karanténu stanovenou pro zdravotníky a sociální pracovníky za ideální, nicméně je to pouze příprava na nouzové řešení, které snad podle něj nebude potřeba.

Kvůli očekávanému velkému počtu nakažených z důvodu šíření omikronu hygiena nově definovala skupiny lidí, které bude v případě potvrzení nákazy přednostně řešit a telefonicky dohledávat jejich kontakty. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob ČTK potvrdil, že se to bude týkat nakažených mladších 18 let a starších 65 let, ostatním přijde SMS, aby vyplnili sebetrasovací formulář. Podle mluvčího je tento postup v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.

Odhalit ohniska nákazy má i plošné testování všech zaměstnanců, které dnes začalo v intervalu dvakrát týdně. Podle zjištění ČTK některá testovací místa v zemi tak zaznamenala vyšší zájem, někde se tvořily i fronty. Vážnější problémy se nevyskytly. Obdobná situace by mohla být i v dalších dnech. "V následujících dnech vyšší zájem o kontrolní PCR testy nelze vyloučit. Kapacity odběrových míst jsou zatím dostačující," řekla ČTK mimo jiné mluvčí krajských nemocnic v Trutnově, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou Lucie Chytilová.

Některé podniky začaly s novým režimem testování už před týdnem, mezi nimi i většina obchodů. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR záchyty nakažených koronavirem v obchodech činí 0,1 až 0,3 procenta zaměstnanců. Maximálně jednotky nakažených z provedených testů zatím evidují i energetické firmy a minimum nakažených zachytilo i dnešní plošné antigenní testování například na úřadech a v organizacích v Královéhradeckém kraji, které dnes ČTK oslovila.

Naopak testování na základních a středních školách ukázalo minulý týden na šíření nákazy. Metodou PCR se ve školách minulý čtvrtek potvrdilo 3357 případů koronaviru, z toho 3016 mezi žáky a 341 nákaz u pedagogů a zaměstnanců škol. Proti oběma kolům testování o týden dřív byl nárůst případů významný a proti testování v pondělí 10. ledna mírně vyšší, sdělilo ČTK ministerstvo zdravotnictví.