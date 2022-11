Proti Švédům bude chytat Langhamer, reprezentační debut prožije útočník Poulíček

České Budějovice - Čeští hokejisté nastoupí do úvodního utkání turnaje Karjala proti Švédsku s Markem Langhamerem v brance. Premiéru v reprezentačním dresu dnes prožije devětadvacetiletý útočník Patrik Poulíček z Pardubic. První zápas v sezoně národního týmu i celého seriálu Euro Hockey Tour začne v 18:30 úvodním buly v Českých Budějovicích, kde se Češi představí po více než pěti letech.

"V brance nastoupí Marek Langhamer a volno bude mít pětka Davida Vitoucha," řekl novinářům po dnešním rozbruslení v Budvar aréně Libor Zábranský starší, asistent hlavního trenéra Kariho Jalonena.

Mimo sestavu tak pro souboj s výběrem Tre kronor zůstanou vedle Vitoucha útočníci Marek Zachar s Patrikem Zdráhalem a obránci Martin Jandus s Davidem Němečkem. Zatímco Vitouch s Jandusem si tak budou muset na premiéru v národním mužstvu počkat, dočká se jí Poulíček. Ten sice nefiguroval v původní nominaci, ale obdržel pozvánku dodatečně poté, co se kvůli zranění omluvil jiný útočník Jiří Černoch z Karlových Varů.

Sparťané Vitouch s Jandusem by se měli dočkat po přesunu mužstva do Turku, kde se o víkendu odehrají zbývající zápasy turnaje. "Máme samozřejmě nějaký plán, podle kterého chceme vidět v akci všechny pozvané hráče. Doufám, že ten náš plán neovlivní nějaká zranění či něco dalšího, ale to budeme řešit až po zápase. Zatím žádný problém není, všichni jsou v pořádku," ujistil Zábranský.

V souladu s původním plánem by neměl na sever Evropy cestovat brankář Aleš Stezka z Vítkovic, který s mužstvem absolvoval přípravu na jihu Čech. O zápasy by se měli podělit jen Langhamer, jenž si zachytal na letošním MS ve Finsku, s Romanem Willem. "Takový plán má Zdeněk Orct (trenér brankářů), definitivně bych to ale nechal opravdu až po dnešním utkání," uvedl Zábranský.

Nový kouč Tří korunek Sam Hallam, jenž nahradil Johana Garpenlöva, poskládal tým výhradně z hráčů z domácí soutěže. "Švédové mají nového trenéra, takže sami budeme trochu v očekávání, jak změní styl hry a systém. Švédové obecně jsou každopádně výborní bruslaři, skvělí v osobních soubojích, ale těžko predikovat, s čím na nás nastoupí," řekl již ve středu na adresu nejbližšího soupeře Zábranský.

Vzájemnou bilanci v minulé sezoně začali Češi před rokem v Linköpingu porážkou 1:4, celou Karjalu pak zakončili bez bodu a s hrozivým skóre 5:13. Následovala prohra na turnaji Channel One Cup (2:3), drtivá výhra koncem dubna v Ostravě (9:3) a další vítězství týden nato na Švédských hrách ve Stockholmu (2:1). V utkání základní skupiny B na mistrovství světa v Tampere slavilo Švédsko po výsledku 5:3.

Sestava ČR: Langhamer - Košťálek, T. Dvořák, Kundrátek, Ščotka, Mozík, Sklenička, L. Zábranský ml., Mašín - Chlapík, M. Špaček, Lenc - Horký, Holík, Červenka - H. Zohorna, Kodýtek, Smejkal - P. Kousal, Poulíček, O. Beránek.