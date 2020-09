Proti stavbě úseku Pražského okruhu dorazilo 46 odvolání

Praha - Stavebnímu úřadu Prahy 22, který vydal územní rozhodnutí ke stavbě úseku Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi, ve třicetidenní lhůtě dorazilo 46 odvolání. Lhůta skončila v pondělí o půlnoci. Další odvolání mohou ještě přijít, pokud byly poslány poštou. ČTK o tom informovala Pavla Vinklářová ze stavebního úřadu městské části. Odvolání podle ní podaly pražské městské části Dolní Chabry a Horní Počernice nebo obce Veleň a Přezletice z okresu Praha-východ. Bude se jimi zabývat magistrát hlavního města.

Úřad nepravomocné rozhodnutí vydal 30. července, poté začala běžet třicetidenní lhůta na podání odvolání. Kromě obcí a městských částí je podle Vinklářové podaly také spolky Chvalská, Za lepší Chabry a Nad Drahaňským údolím. "U soukromých osob s ohledem na GDPR údaje sdělovat nebudeme," dodala.

V Horních Počernicích v radě zasedají zástupci ANO. Pražský zastupitelský klub hnutí vydal nesouhlasné stanovisko k jejich postupu a vyzval je, aby vysvětlili, proč schválili odvolání, přestože stavba okruhu byla jednou z priorit volebního programu hnutí v pražských volbách. Městská část by podle klubu měla stanovisko přehodnotit s ohledem na celopražské zájmy.

Vnější okruh je součástí dálniční sítě a jeho dostavbu na rozdíl od vnitřního financuje stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jeho generální ředitel Radek Mátl v pondělí serveru Lidovky.cz řekl, že vyřízení všech odvolání může trvat až rok. V případě vydání pravomocného rozhodnutí bude následovat žádost o stavební povolení, stát ve spolupráci s pražským magistrátem řeší také výkup pozemků. Stavět by se podle Mátla mohlo začít zhruba za dva roky a do provozu by úsek mohl být uveden v roce 2025.

Projekt dvanáctikilometrové části Pražského okruhu na jihovýchodě Prahy, mezi sjezdem z D1 u Modletic a sjezdem z D11 u Běchovic, zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zatím jen zhruba polovina. V současnosti na okruhu chybí kromě úseku od D1 do Běchovic také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, tedy silnice, které mají vnější Pražský okruh propojit s vnitřním městským okruhem.