Proti Slovinsku budou chybět Chytil a Sedlák, vrací se Chlapík

Riga - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání na mistrovství světa v Rize proti Slovinsku (15:20 SELČ) bez zraněných útočníků Filipa Chytila a Lukáše Sedláka, jehož zranění v dolní části těla z pondělního utkání s Lotyšskem nevypadá podle asistenta trenéra Libora Zábranského dobře. Čeká se na vývoj jeho stavu a rozhodnutí lékaře Antonína Chocholy.

Generální manažer Martin Havlát jedná o možnosti doplnění týmu v případě, že by druhý nejproduktivnější hráč mužstva musel z turnaje odstoupit. Do sestavy se naopak vrací poprvé od úvodního utkání se Slovenskem útočník Filip Chlapík, který byl mimo hru se zraněním v horní části těla.

"Lukáš Sedlák dostal pukem do spodní části těla a bohužel hrát určitě nebude. Čekáme na verdikt doktora, ale pravda je, že to dobře nevypadá," řekl novinářům Zábranský. "Lukáš je obrovský bojovník, třeba za dva dny bude situace jiná... Bohužel to tak je a my na to musíme být připravení. Nemůžeme to řešit třeba až za tři dny, protože turnaj je krátký," doplnil.

Sedlák inkasoval v 6. minutě pondělního utkání s Lotyšskem ránu pukem do brusle na levé noze od útočníka Rihardse Bukartse a s bolestivou grimasou zamířil na střídačku. Utkání dohrál, na ledě strávil 19 minut a 50 sekund, připsal si jednu střelu na branku a dva kladné body v bilanci plus minus. Na rozdíl od utkání se Slovenskem (3:2) a Kazachstán (5:1) nebodoval a nerozšířil svou bilanci tří branek a dvou asistencí.

V případě, že je hráč vyřazen ze zdravotního důvodu po zbytek turnaje, mohou jej týmy nově na pětadvacetičlenné soupisce nahradit. Využili toho už Švýcaři a Američané.

"S některými hráči jsme mluvili už v Brně při poslední škrtu, jaký mají plán. Jestli odjíždí na dovolenou, nebo by mohli eventuálně přijet. Martin Havlát je teď hodně na telefonu, protože si musíme připustit, že ta varianta může nastat. Je to bohužel na stole. Ale nejvíc bychom si přáli, abychom to rozhodnutí vůbec nemuseli dělat a kluci byli zdraví," řekl Zábranský.

Chytil, jehož zranil hokejkou v obličeji v 15. minutě nedělního utkání proti Kazachstánu obránce Danil Butěnko, v úterý ve volném dni českého týmu individuálně trénoval s celoobličejovým krytem spolu s dalším marodem Chlapíkem. Ve středu už na ledě nebyl a připravoval se na suchu. "Do zápasu určitě nepůjde," prohlásil Zábranský.

Chlapík utrpěl zranění v první třetině duelu se Slovenskem po zákroku beka Patrika Kocha na hlavu. Pokračoval sice ve hře, ale odstoupil ve třetí třetině. Nyní je znovu připraven do hry.

"Do první formace jsme posunuli Michaela Špačka a do centru dáváme i Daniela Voženílka," uvedl Zábranský. Ve středu tým trénoval ve složení: Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - Kubalík, M. Špaček, Červenka - Tomášek, Sobotka, Flek - O. Beránek, Černoch, Smejkal - M. Kaut, D. Voženílek, Chlapík.

Jméno gólmana Zábranský stejně jako v předchozím průběhu neprozradil a bude jasné až těsně před utkáním. Na dnešním dobrovolném rozbruslení se rozchytával Karel Vejmelka, který byl na ledě jako jediný hráč s Havlátem a trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem. Brankář Arizony zatím do turnaje nezasáhl, dvakrát se představil Šimon Hrubec a jednou Marek Langhamer.