Praha - Proti viru způsobujícímu rakovinu děložního čípku bylo loni očkováno asi 65 procent třináctiletých a čtrnáctiletých dívek a více než 7000 chlapců. Těch podle předsedkyně zdravotního výboru sněmovny Věry Adámkové (za ANO) přibývá, protože od loňského roku mají vakcínu zdarma jako dívky. S virem lidského papilomaviru (HPV) se setká asi 80 procent žen, většinu infekcí ale zastaví imunitní systém.

V roce 2017 bylo podle Adámkové očkováno jen několik desítek chlapců. Ke konci třetího čtvrtletí loňského roku jich bylo očkováno přes 7000. "Očekáváme, že za celý rok to bude 10.000 či 11.000," doplnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Zdravotní pojišťovny od roku 2012 hradí očkování pro třináctileté a čtrnáctileté dívky. "Oproti předchozím letům, kdy počty očkovaných dívek klesaly, teď mírně rostou," uvedl. Podle Adámkové jsou ale velké regionální rozdíly i rozdíly podle věku rodičů.

Podle Duška je nově diagnostikovaných případů nádorových onemocnění způsobených tímto virem více než 2500, velká část žen onemocní v mladém věku těsně přes 30 let. Žije s ním nebo po jeho vyléčení asi 30.000 lidí. Úmrtnost u rakoviny děložního čípku, kterou virus způsobuje nejčastěji, je 40 procent.

Preventivní gynekologické prohlídky jsou podle odborníků nezbytné, protože v počátečních stádiích nemá nemoc příznaky. Odhalí ho ale cytologické vyšetření. Nejvíc nemocných je ve věku do 35 let, nemoc se ale nevyhýbá ani ženám nad 50 let, které často gynekologa vůbec nenavštěvují.

Počet nádorů a dalších nemocí způsobených HPV v posledních letech roste. Nejčastěji je spojovaný s rakovinou děložního čípku, stoupá ale také počet nádorů mandlí a kořene jazyka. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je jeho epidemie závažnější než HIV, jde o nejčastější sexuálně přenosnou infekci.

Omezit cirkulaci viru v populaci má právě očkování. Bez doplatku je základní vakcína, která působí na 70 procent nádorů způsobených HPV. Další, která chrání až před 90 procenty nemocí způsobených HPV, stojí kolem 2000 korun za každou ze dvou dávek.