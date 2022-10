Proti nominaci konzervativce Kříže na zástupce ombudsmana se staví 35 organizací

Praha/Brno - Desítky organizací protestují proti možné nominaci právníka a konzervativního katolíka Jakuba Kříže na zástupce ombudsmana. Uvedly to v otevřeném dopise určeném senátorům a senátorkám, kteří budou kandidáty na funkci vybírat ve středu. Dopis zatím podpořilo 35 organizací, které hájí práva ohrožených skupin obyvatel, sdělil dnes ČTK Filip Milde z iniciativy Jsme fér. Kříž je členem konzervativní katolické organizace Opus Dei a je odpůrcem potratů či sňatků stejnopohlavních párů. Sám Kříž již dříve řekl serveru HN.cz, že nechápe, jak by jeho názory mohly ovlivnit výkon funkce zástupce ombudsmana.

Kancelář veřejného ochránce práv by měla ze zákona chránit lidi před diskriminací. Křížovy názory ale podle otevřeného dopisu organizací směřují k omezování práv lidí. "Pan Jakub Kříž se negativně staví i vůči LGBT+ lidem, jejich rodinám s dětmi nebo k ženám ohroženým domácím násilím," píše se v dopise. "Dovolujeme si Vás proto vyzvat, abyste nominaci pana Jakuba Kříže odmítli. A abyste naopak podpořili kandidáty či kandidátky na zástupce veřejného ochránce práv, kteří poskytují dostatečné záruky, že budou svou funkci vykonávat s citlivostí a respektem vůči všem lidem a jejich právům," apelují organizace na senátory a senátorky.

Kříž podle HN.cz například v minulosti ve Sněmovně kritizoval možné zavedení možnosti uzavírání manželství pro stejnopohlavní páry. "Hlas pro redefinici manželství je hlasem pro nové uspořádání vztahů ve světě, ve kterém je rodina dále cíleně oslabována," řekl tehdy poslancům. Kříž také podle serveru kritizoval mezinárodní Istanbulskou úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, kterou označil za "ideologický genderový dokument", nebo považuje za nevhodné, aby učitelé ve školách hovořili s dětmi o transsexualitě. "Nevidím prostor, jak by moje názory tohoto typu mohly ovlivnit zákonnost výkonu funkce zástupce ombudsmana – on je nástroj právního řádu, a tak to chápu," reagoval podle serveru na výtky Kříž.

Možnou nominaci Kříže na zástupce ombudsmana podporují lidovci. "Jako advokát zastupuje lidi ve sporech se státem, a to nyní podle mě úřadu veřejného ochránce chybí," řekl HN předseda poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. Některé vládní strany ale návrh na nominaci Kříže kritizují. "Vzhledem k některým výrokům pana Kříže například proti LGBT komunitě či jeho spolupráci s kontroverzním spolkem Aliance pro rodinu máme pochybnosti, zda by dokázal naplňovat naše požadavky na zástupce veřejného ochránce práv," uvedl na dotaz HN předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Zástupce veřejného ochránce práv má do konce října vybrat Sněmovna ze senátních a prezidentských kandidátů. Senát bude volit své dva nominanty ve středu ze čtyř adeptů. Jsou jimi kromě Kříže ještě vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva Vít Alexander Schorm, ombudsmanka na ministerstvu obrany Lenka Marečková a ředitelka právní sekce Kanceláře veřejného ochránce práv Jana Gregorová. Prezident Miloš Zeman navrhl advokáta Zdeňka Koudelku z neparlamentního hnutí Trikolora a právníka Petra Scholze, který byl interním ombudsmanem Energetického regulačního úřadu.