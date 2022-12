Proti loňsku letos zimní dovolenou v ČR plánuje více Čechů, téměř polovina

Praha - Proti loňsku se letos chystá zimní dovolenou v Česku strávit více Čechů, téměř polovina. Plánují však utratit méně peněz. Domácí dovolenou si tento rok z finančních důvodů nemůže dopřát asi třetina Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury CzechTourism, který má ČTK k dispozici.

Loni zimní dovolenou v ČR plánovalo 43 procent Čechů, letos je to 47 procent. Přibližně 64 procent z nich pochází z Prahy a 63 procent má nadprůměrné příjmy. Polovina z těch, kteří uvedli, že se po ČR ke konci letošního roku cestovat nechystají, preferují dovolenou v jiném ročním období. Zhruba třetina podle průzkumu nemá letos na dovolenou dostatek peněz a asi desetina preferuje pobyt v zahraničí. Přibližně tři procenta respondentů uvedla, že nechtějí tento rok v zimě cestovat kvůli obavě z nákazy nemocí covid-19. Zhruba 14 procent respondentů ještě dovolenou plánovat nezačalo, stojí v průzkumu.

Za osobu chtějí Češi tento rok na zimní dovolené v tuzemsku utratit přibližně 6400 korun, o 200 korun méně než loni, zjistil průzkum. Největší část výdajů plánují dát za ubytování a za stravu. Ubytování nejčastěji volí v penzionu nebo u přátel a známých. Přibližně 27 procent Čechů si letos chystá zarezervovat luxusnější hotel. Stejně jako loni Češi na dovolené plánují strávit osm dní. Na návštěvu kulturních památek a na sport mají Češi letos vyhrazeno zhruba 817 korun na osobu. Nejčastěji plánují vyrazit do Libereckého kraje, následuje kraj Olomoucký a Královéhradecký. Nejméně lidí podle průzkumu tuto zimu navštíví Prahu a Zlínský a Pardubický kraj.

Většina z těch, kteří zimní dovolenou letos v ČR plánují, si přeje spíše odpočívat nebo vyrazit na túru či lehčí procházku. Zhruba 22 procent se chystá především sportovat. Asi třetina respondentů podle průzkumu plánuje vyrazit na lyže a přibližně čtvrtina na běžky. Adventní trhy navštíví 11 procent respondentů, a to nejčastěji v okolí svého bydliště. Za trhy do zahraničí vyrazí přibližně desetina lidí. Zhruba 17 procent Čechů půjde do bazénu nebo do akvaparku. Nic nedělat si během letošní dovolené v ČR přeje 22 procent Čechů, vyplývá z průzkumu.

Lyžařská sezona by letos v ČR měla být bez omezení. „Během předchozího víkendu fungovalo šest horských středisek a už následující sobotu, tedy 10. prosince, se chystá zahájit lyžařskou sezonu několik velkých skiareálů. Ke SkiResortu Černá hora-Pec se přidá například Špindlerův Mlýn nebo Dolní Morava. Počasí v polovině prosince slibuje sníh a mráz, takže kilometry otevřených sjezdovek na českých horách by měly rychle přibývat,“ řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.

Průzkumu CzechTourism se v druhé polovině listopadu prostřednictvím on-line dotazníku zúčastnilo tisíc respondentů. CzechTourism je státní agenturou na podporu cestovního ruchu v ČR, vznikla v roce 1993.