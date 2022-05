Proti Finům nastoupí na Švédských hokejových hrách už i Hertl

Stockholm - Už i s útočníkem Tomášem Hertlem a dalšími novými posilami z NHL nastoupí v poledne čeští hokejisté v druhém utkání na Švédských hrách proti Finsku. Se severským soupeřem prohráli čtyřikrát za sebou. Naposledy Finům podlehli ve čtvrtek na Českých hrách v Ostravě 1:2 po samostatných nájezdech. Navzdory této porážce český tým domácí turnaj Euro Hockey Tour ovládl.

Ve Stockholmu začali svěřenci finského kouče Kariho Jalonena vítězstvím nad Švédskem 2:1 a mohou útočit na druhý triumf v podniku evropské série za sebou. Do hry už se proti Švédsku zařadili obránce Filip Hronek s kanonýrem Jakubem Vránou z Detroitu. V dnešním duelu by se měla objevit hvězda San Jose Hertl, další útočník Dominik Simon z Anaheimu a Hertlův klubový spoluhráč obránce Radim Šimek.

Sestavu bude Jalonen s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem i trenérem brankářů Zdeňkem Orctem skládat tak, aby si otestovali adepty na závěrečnou nominaci, kterou oznámí v neděli večer po příletu do Prahy.

"Jisté je, že pro sobotní zápas uděláme nějaké změny. Máme tu kluky, kteří potřebují ukázat, jakou mají formu, neboť už brzy nás čeká uzavření nominace," řekl Jalonen, který ještě neprozradil, kdo se postaví do branky.

Ve čtvrtek se Švédskem chytal Marek Langhamer z Ilvesu Tampere, na lavičce mu kryl záda Štěpán Lukeš z Karlových Varů. Na premiéru v národním týmu čeká Karel Vejmelka z Arizony. "Tohle musíme ještě rozhodnout, ale Karel samozřejmě potřebuje chytat, to je jasné. Uvidíme, jak se bude cítit během tréninku. Docela určitě tady ale odchytá minimálně jeden zápas, možná i dva," uvedl Jalonen.

Po vyřazení farmy Anaheimu týmu San Diega z play off AHL se otevírá zástupcům národního týmu možnost oslovit gólmana Lukáše Dostála. "Určitě to bude velké téma na debatu," prohlásil Zábranský.

Do hry už se proti Švédsku z posil z NHL zařadili obránce Filip Hronek s kanonýrem Jakubem Vránou z Detroitu. Ve čtvrtek přiletěli do Stockholmu bek Radim Šimek s útočníkem Tomášem Hertlem a forvard Dominik Simon z Anaheimu. "Je jasné, že potřebujeme doladit nějaké detaily s ohledem na systém hry, ale ti kluci odvedli moc dobrou práci," řekl Jalonen.

Posily z NHL by se měly v sobotu zařadit do hry zřejmě všechny. "Kluci vypadají výborně. Jsou to profíci a zítra budou hrát," uvedl Zábranský. Sestavu trenéři zveřejní až před zápasem. "Máme tady hodně hráčů, chceme se podívat na všechny. Jsme pořád ve fázi zkoušení. Sestavu budeme určovat v podstatě zítra," prohlásil Zábranský.

Český tým dnes trénoval v tomto složení: Hronek, Šimek, Kundrátek, D. Musil, Krejčík, D. Sklenička, Ščotka, Jordán, D. Jiříček, Moravčík - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek - O. Beránek, P. Holík, P. Zdráhal - Chlapík, Kodýtek.

Češi od loňského květnového vítězství v Praze prohráli s Finy také loni v červnu ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize (0:1), v listopadu na turnaji v Helsinkách (2:4) a v prosinci na Channel One Cupu v Praze (2:3 po samostatných nájezdech). "S Finy to asi bude hodně obranný zápas. Myslím si, že nepadne moc gólů. Bude záležet hlavně na obraně. My se budeme snažit, abychom dostali míň gólů než Finové a vyhráli jsme," řekl obránce David Sklenička.

"Určitě nechceme hrát v našem obranném pásmu, jak jsme se Švédy bohužel hráli. Chceme zlepšit pohyb v útočném pásmu a je taky fakt, že noví kluci musí vstřebat nový systém. S výsledkem jsme byli spokojení, ale je tam spousta věcí, které se dají zlepšit a na kterých se bude pracovat," dodal Zábranský.