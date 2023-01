Proti demolici německé vesnice Lützerath demonstrovaly tisíce lidí

Lützerath (Německo) - Tisíce lidí včetně švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové dnes demonstrovaly u západoněmecké vesnice Lützerath proti její demolici, která se v posledních dnech stala v Německu symbolem boje proti změnám klimatu. Vesnice se likviduje kvůli rozšiřování blízkého hnědouhelného dolu. Demonstrace se podle organizátorů zúčastnilo 35.000 lidí, zatímco policie odhadla počet účastníků na 15.000, uvedla agentura AP.

Protest začal v obci Keyenberg, která leží zhruba tři kilometry od Lützerathu, ale někteří protestující ho opustili a pokusili se proniknout do vesnice, která je předmětem sporů. Policie použila i vodní děla a obušky, aby jim v tom zabránila. Další aktivisté pronikli přímo do hnědouhelného dolu. Někteří demonstranti si podle AP stěžovali na to, co označili za přílišné násilí policie. Ta zase uvedla, že demonstranti po strážcích zákona házeli petardy a poškodili policejní vozy.

S vyklízením Lützerathu, v němž bylo původně přes 400 aktivistů, začala policie ve středu a v pátek s ním byla prakticky hotová. Zatímco odpoledne policisté z místa odnášeli lidi z poslední obsazené budovy, začala demolice jednoho ze statků. Dnes demolice vesnice za neustálého deště pokračovala. Zároveň se policisté z místa snažili dostat posledních pár aktivistů, kteří si vytvořili příbytky ve stromech. Dva se navíc ukryli v tunelu pod zemí.

Před hlavní skupinou aktivistů odpoledne promluvila Thunbergová. "Dokud je uhlí v zemi, není boj prohraný," vzkázala jim. "Uhlí je pořád ještě v zemi. A my jsme pořád ještě tady," prohlásila.

V rozhovoru s agenturou DPA předtím dvacetiletá aktivistka kritizovala německé Zelené, kteří jsou součástí celoněmecké vládní koalice a na zemské úrovni stáli i za dohodou, která otevřela cestu ke zbourání Lützerathu a rozšíření dolu vlastněného energetickou společností RWE. "To, že Zelení uzavírají kompromisy s takovými firmami, ukazuje, jaké mají priority," uvedla.

Příliš pochopení pro demonstranty nedal v pátek najevo ministr hospodářství za Zelené Robert Habeck, který je zodpovědný i za otázku klimatických změn. Existuje podle něj řada dobrých důvodů, proč protestovat za větší ochranu klimatu, ale Lützerath má za špatný symbol.

Průzkum veřejného mínění pro televizi ZDF ale ukázal, že 59 procent Němců si nepřeje další rozšiřování hnědouhelných dolů. Pro je jich 33 procent.

Vesnici Lützerath v Severním Porýní-Vestfálsku tvoří několik domů a statků, ve kterých ještě v roce 2008 žilo zhruba 80 lidí. Obyvatelé se postupně museli vystěhovat, aby RWE mohla rozšířit hnědouhelný důl.