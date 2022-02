Prosadit školní obědy s více rostlinnými pokrmy chce kampaň Pestré jídelny

Praha - Dosáhnout zlepšení školního stravování a zavést do něj víc rostlinných a bezmasých jídel chce kampaň Pestré jídelny organizace Nesehnutí. Její výzvu k proměně systému školního stravování podepsalo na webu www.pestrejidelny.cz dosud kolem 1000 lidí. ČTK o tom informoval koordinátor kampaně Marek Hadrbolec. Cíle kampaně se podle něj shodují s názory většiny veřejnosti. Víc rostlinné a bezmasé stravy ve školních jídelnách by podle loňského průzkumu společnosti InsightLab uvítalo asi 69 procent rodičů.

"Ve školních jídelnách by se měly děti seznámit s tím, jak vypadá a chutná zdravé jídlo. Současné školní stravování ale neodpovídá aktuálním doporučením, je v něm nedostatek zeleniny, ovoce a luštěnin. Pestřejší strava s vyšším podílem rostlinných jídel by přitom měla pozitivní vliv na životní styl a zdraví dětí," uvedla v tiskové zprávě koordinátorka kampaně Pestré jídelny Anna Neumannová.

Organizace Nesehnutí chce proto jednat s ministerstvy školství a zdravotnictví o možnosti změny vyhlášky o školním stravování. Součástí úpravy by podle Neumannové mělo být navýšení počtu rostlinných pokrmů v jídelníčku. "Spotřební koš (který stanovuje povinné množství některých potravin ve školních obědech) je zastaralý a často jídelnám, snažícím se o zlepšení, práci spíše komplikuje. Navrhujeme nahradit koš regulací, která bude předepisovat například nutriční parametry jídel, nikoliv množství potravin," řekla.

Zástupci organizace poukazují na to, že podle mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků (HBSC) trpí pětina dětí ve věku 11 až 15 let nadváhou nebo obezitou a tento problém je stále závažnější. "Kvalitnější školní strava s častějšími pestrými rostlinnými jídly může být součástí řešení. Nadměrná produkce živočišných potravin, zejména masa, je navíc jednou z významných příčin klimatické krize," doplnil Martin Hyťha z Nesehnutí.

Podle průzkumu z loňského listopadu by větší podíl rostlinné a bezmasé stravy ve školních jídelnách uvítalo 69 procent rodičů dětí ve věku šest až 18 let. Zhruba tři čtvrtiny by preferovaly, kdyby jídelny alespoň jednou týdně nabízely čistě rostlinné jídlo. Alespoň dvakrát týdně rostlinnou stravu by dětem přály přibližně dvě pětiny rodičů. Nejčastěji respondenti průzkumu navrhovali přidat do jídelníčku víc ovoce a zeleniny a větší variabilitu jídel. Průzkum udělala společnost InsightLab a zúčastnilo se ho 533 lidí.

Organizace Nesehnutí usiluje rovněž o to, aby se ve školních jídelnách mohli stravovat i žáci s různými dietami. Za obědy pro děti se stravovacími omezeními se v průzkumu vyslovilo 81 procent rodičů. Proti bylo 6 procent. "Počet strávníků a strávnic, kteří se v jídelnách nemohou najíst, neustále roste," řekl Hyťha. Nejde podle něj jen o studenty a studentky omezující živočišné produkty ve své stravě, ale také o lidi s alergiemi a zdravotními dietami.