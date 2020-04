Pronajímatelé chat chtějí uvolnění dříve než 8. června

Brno - Pronajímatelé chat a chalup v Česku žádají vládu, aby povolila provoz těchto ubytovacích zařízení už od 1. května. Pro některé z nich je poskytování ubytování hlavním zdrojem příjmu. Pokud obnoví provoz až 25. května, jak předpokládá aktuální harmonogram uvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru, bude to mít pro řadu z nich katastrofální následky. ČTK to řekl provozovatel webu www.e-chalupy.cz Petr Vybíral. Ještě ve čtvrtek to mělo být až 8. června.

Jeden z pronajímatelů chat Roman Kajaba zorganizoval petici za znovuotevření chat a chalup právě od 1. května. Považuje za nespravedlivé, že pro individuální ubytovací zařízení platí stejná pravidla jako pro velké hotelové řetězce. Petici zatím podle údajů na webu www.petice.com podepsalo více než tisíc lidí.

"Můžeme otevřít až ve stejný termín jako obrovské hotelové řetězce typu Hilton. Majitelé chat a chalup přitom většinou ubytovávají jednu až tři rodiny a jedná se o samostatně stojící objekty s vlastním pozemkem," uvedl na svém facebooku Kajaba.

V petici upozorňuje také na finanční ztráty, které provozovatelům ubytovacích služeb vznikají. "Mají nulový příjem, navíc musí rušit již objednané pobyty a svým zákazníkům vracet zaplacené zálohy, splácet bankám úvěry a platit ostatní náklady. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná," uvedl Kajaba.

Nesouhlas s plánovaným postupem vlády projevil v otevřeném dopisu také zakladatel projektu Amazing places Petr Kotík. Otevření hobby marketů a posiloven dříve než ubytovacích zařízení považuje za nespravedlivé. "Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že se návrhem chce zabývat. Jednáme i s Asociací hotelů a restaurací," řekl Kotík.

Provozovatelé webu www.e-chalupy.cz zprostředkovávají pronájem zhruba 9000 chat a chalup. Podle Vybírala se zájem o tento typ ubytování zvyšuje. "Zájem je letos obrovský. Na červen máme více rezervací, než kolik je obvykle na sezonu. Myslím, že letní termíny budou vyprodané," řekl Vybíral.

Vláda kvůli šíření nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, zakázala prodej ubytovacích služeb od poloviny března. Zákaz se dotkl jak hromadných, tak individuálních ubytovacích zařízení.